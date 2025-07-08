Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Новоивановки, Новой Сечи, Кондратовки, Юнаковки, Садков и Варачино Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Малого Бурлука, Гатища и Волчанска Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии, склад с боеприпасами и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петро-Ивановкой, Купянском Харьковской области, Средним, Зеленой Долиной и Торским в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили свыше 205 военнослужащих и американская бронемашина HMMWV. Уничтожены польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах Звановки, Катериновки, Серебрянки, Северска, Часова Яра, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Александро-Шультино ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял более 190 военнослужащих, бронемашину HMMWV, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада с боеприпасами и станцию РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Димитрова, Красноармейска, Удачного, Новосергеевки, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны поблизости от Воскресенки и Карла Маркса ДНР.

ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три бронемашины, два арторудия.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны около Орехова, Новоандреевки, Каменскои, Новоданиловки Запорожской области, Садового и Антоновки Херсонской области.

Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и шесть складов боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК.