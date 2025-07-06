FT узнала, когда начнутся «серьезные переговоры» об окончании войны в Газе

Tекст: Ирма Каплан

«Согласно проекту предложений, с которым ознакомилась газета, Трамп «гарантирует», что конфликт будет приостановлен на 60 дней, в течение которых 10 израильских заложников будут освобождены живыми, а тела еще 18 человек будут переданы в пять этапов», – пишет Financial Times (FT).

В плену у ХАМАС до сих пор находятся 50 заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года. Считается, что 20 из них живы, уточняет издание.

«В рамках соглашения в первый же день начнутся «серьезные переговоры» о прекращении войны, давнее требование ХАМАС. Посредники должны будут предоставить гарантии продления перемирия, если для достижения постоянного прекращения огня потребуется дополнительное время», – говорится в статье.

Газета, ссылаясь на изученные черновики соглашения и слова знакомых с переговорами чиновников, пишет о том, что сторонам необходимы дополнительные переговоры для уточнения масштабов вывода израильских войск из сектора Газа в течение двухмесячного периода прекращения огня. И для определения числа и личностей палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен на заложников.

Также считается, что между сторонами существуют разногласия по поводу механизма оказания гуманитарной помощи осажденному анклаву, и по поводу гарантий США.

Премьер Израиля Нетаньяху отправится в Вашингтон в воскресенье, чтобы на следующий день встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, который ясно дал понять, что выступает за прекращение огня.

Поздно вечером в пятницу Трамп заявил, что он «очень оптимистично» настроен и что сделка может быть заключена «на следующей неделе», добавив, что «ситуация меняется изо дня в день».

На этой неделе Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что намерен быть «очень жестким» в разговоре с Нетаньяху, когда они встретятся, но при этом предупредил ХАМАС: «Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше уже не будет – будет только хуже».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

Также англоязычная газета ОАЭ National предположила, что в случае успешных переговоров в Катаре Трамп объявит о перемирии между Израилем и Газой в понедельник.