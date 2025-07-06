СК возбудил дело после гибели двух бегунов под Мурманском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело по факту гибели двух человек во время трейлового забега в Мурманской области возбудили следственные органы, передает ТАСС. Жертвами стали жительница Петербурга 1963 года рождения и москвич 1978 года рождения.

В СК пояснили: «Следственными органами СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух участников соревнований, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ».

Смерть участников произошла утром 6 июля во время массового трейлового забега с элементами горного бега в Кировске. На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают детали и причины трагедии.

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