Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Угроза применения безэкипажных катеров», – сообщил Кравченко в Telegram.
Кравченко рекомендовал при включении сирен (сигнала «Внимание всем») жителям первой береговой линии оставаться в помещениях, окна которых не выходят на море, или укрыться в комнатах без окон. Он также призвал не находиться на открытом пространстве у моря и сохранять спокойствие. По словам главы города, сигнал будет отменен сразу, как только ситуация станет безопасной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали россиянина в Краснодарском крае по подозрению в подготовке теракта по заданию СБУ. Задержанный признался на допросе, что должен был поднять взрывчатку из схрона и заложить ее на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске.