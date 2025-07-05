Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.29 комментариев
В Казани Porsche после аварии врезался в автобусную остановку
В субботу на одной из казанских улиц в результате дорожного происшествия водитель Porsche получил травмы, двое пешеходов пострадали от разлетевшихся стекол, сообщили в региональном МВД.
Авария произошла на улице Горького, Ford начал поворачивать налево со средней полосы, в то время как Porsche двигался по крайней левой полосе, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Porsche, пытаясь избежать столкновения, врезался в автобусную остановку.
В результате происшествия водитель Porsche получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. Двое пешеходов – мужчина и женщина – получили ранения в результате разлета стекол остановочного павильона.
В июне в центре Краснодара произошло столкновение автомобилей, после чего одна из машин въехала в здание торгового центра, пострадали два человека.