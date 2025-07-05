В Казани Porsche после аварии врезался в автобусную остановку

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла на улице Горького, Ford начал поворачивать налево со средней полосы, в то время как Porsche двигался по крайней левой полосе, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Porsche, пытаясь избежать столкновения, врезался в автобусную остановку.

В результате происшествия водитель Porsche получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. Двое пешеходов – мужчина и женщина – получили ранения в результате разлета стекол остановочного павильона.

В июне в центре Краснодара произошло столкновение автомобилей, после чего одна из машин въехала в здание торгового центра, пострадали два человека.