Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.22 комментария
Два американских гуманитарных сотрудника пострадали при атаке в Газе
В Хан-Юнисе во время раздачи продовольствия двое сотрудников американской гуманитарной организации получили ранения в результате нападения с применением гранат.
Два американских гуманитарных работника организации GHF пострадали при атаке в секторе Газа, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром в центре GHF в Хан-Юнисе во время раздачи гуманитарной помощи.
По данным GHF, нападение было целенаправленным терактом. В момент завершения раздачи продовольствия двое неизвестных бросили две гранаты в сторону американских сотрудников. Оба гуманитарных работника получили ранения различной степени тяжести.
Информации о задержании подозреваемых или мотиве нападения пока не поступало. Организация GHF продолжает оказывать помощь пострадавшим и следит за их состоянием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила признать сектор Газа зоной голода. Остро ощущается катастрофическая нехватка питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.