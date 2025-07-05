Два американских гуманитарных сотрудника пострадали при атаке в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два американских гуманитарных работника организации GHF пострадали при атаке в секторе Газа, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром в центре GHF в Хан-Юнисе во время раздачи гуманитарной помощи.

По данным GHF, нападение было целенаправленным терактом. В момент завершения раздачи продовольствия двое неизвестных бросили две гранаты в сторону американских сотрудников. Оба гуманитарных работника получили ранения различной степени тяжести.

Информации о задержании подозреваемых или мотиве нападения пока не поступало. Организация GHF продолжает оказывать помощь пострадавшим и следит за их состоянием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила признать сектор Газа зоной голода. Остро ощущается катастрофическая нехватка питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.