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Сильный ветер повалил десятки деревьев в центре Петербурга
Порывы ветра сегодня достигли 20 метров в секунду, что привело к падению деревьев и временному закрытию центральных садов и скверов Петербурга.
Сильный ветер стал причиной закрытия садов и скверов в центре города, сообщает РИА «Новости».
Жители просят воздержаться от посещения зеленых зон, так как большинство из них не имеют ограждений. По данным комитета по благоустройству, зафиксированы многочисленные случаи падения крупных деревьев в разных районах города.
Так, на Наличной улице рухнул тополь в метр толщиной, а на набережной Большой Невки упала липа. На улице Аккуратова зафиксировано падение дуба диаметром почти 70 сантиметров, в парке Есенина и парке Сосновка упали по одной березе, сквер на проспекте Металлистов и Полюстровский сад лишились кленов. В Московском парке Победы повалило рябины и иву, на бульваре по улице Турку – серебристую иву, на Ленинградской улице ветер свалил на тротуар ясень диаметром 40 сантиметров, на бульваре Стеклянного городка – клен.
Специалисты продолжают мониторить городские территории. Все упавшие стволы оперативно убираются с проходов и проезжей части, затем распиливаются и вывозятся. В дежурную службу комитета по благоустройству продолжают поступать звонки от петербуржцев об упавших деревьях и конструкциях.
Также сообщается о дорожных знаках и металлическом ограждении, которые были сдвинуты с места на Почтамтском переулке и Невском проспекте соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы исторического наводнения. Специалисты ранее спрогнозировали аномально высокую воду в июле. Дамба спасла город от второго в истории июльского наводнения.