МВД рассказало об уловке мошенников с просмотром видео для кражи денег

МВД: Мошенники рассылали вирус Mamont по СМС с целью кражи денег

Tекст: Денис Тельманов

О фактах массовой рассылки вредоносного ПО Mamont через СМС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает ТАСС.

Злоумышленники отправляли файлы с расширением .apk, которые сопровождались сообщением с вопросом: «Это ты на видео?» или аналогичными фразами, а также словом «видео» в разных вариантах в названии файла.

После установки вирус Mamont позволял мошенникам получать доступ к пуш-уведомлениям, СМС-сообщениям и фотографиям из галереи, что позволяло им похищать деньги с банковских карт жертв, а также получать доступ к платежным системам.

В январе МВД уже предупреждало о другой волне распространения вируса Mamont – тогда вредоносное ПО распространялось через мессенджер Telegram, что также приводило к компрометации личных данных пользователей и получению доступа к их финансовым сервисам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбера Герман Греф заявил, что за полтора года использования биометрических данных при оплате не было зафиксировано ни одного случая мошенничества. Злоумышленники активизировали создание поддельных сайтов для бронирования отелей, авиабилетов и детских лагерей с началом сезона отпусков.