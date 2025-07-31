Bloomberg назвал санкции США против Ирана самыми жесткими за семь лет

Tекст: Ирма Каплан

Хоссейн Шамхани, чей отец является старшим советником Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, попал под санкции вместе с десятками частных лиц, компаний и судов, входящих в его бизнес-империю, пишет Bloomberg.

«Эти санкции означают самую масштабную эскалацию санкций против Тегерана с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в начале этого года. Они были введены через неделю после того, как ЕС ввел санкции против Шамхани и нескольких ключевых фирм, входящих в его сеть», – сказано в материале.

Трамп посылал неоднозначные сигналы об ужесточении ограничений в отношении Ирана после того, как атаковал ядерные объекты страны в июне. Представители казначейства США заявили, что трейдер использовал политическое влияние своего отца Али Шамхани, чтобы создать флот танкеров и контейнеровозов, которые перевозили нефть и нефтепродукты на миллиарды долларов из Ирана и России покупателям по всему миру, часто через подставные компании.

«Эти действия выводят Америку на первое место, нацеливаясь на элиты режима, которые наживаются, в то время как Тегеран угрожает безопасности США», – заявил министр финансов Скотт Бессент.

Заместитель министра финансов Майкл Фолкендер добавил, что администрация США стремится сократить экспорт иранской нефти.

«Наша цель – ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил раскачивать ядерную угрозу, свернул свою программу создания баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок», – сказал он.

По словам официальных лица США, эти меры не приведут к каким-либо устойчивым сбоям на мировых нефтяных рынках, к тому же большую часть сырой нефти, продаваемой сетью, поступает в Китай.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы нанести новые удары по ядерной инфраструктуре Ирана, о чем заявил президент Дональд Трамп. При этом в Европе агрессивную риторику Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связали с желанием продемонстрировать силу и «поиграть на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.