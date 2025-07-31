На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.29 комментариев
Bloomberg назвал санкции США против Ирана самыми жесткими за семь лет
Министерство финансов США ввело самые жесткие за последние семь лет санкции, связанные с Ираном, в отношении международной судоходной сети, контролируемой известным нефтетрейдером.
Хоссейн Шамхани, чей отец является старшим советником Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, попал под санкции вместе с десятками частных лиц, компаний и судов, входящих в его бизнес-империю, пишет Bloomberg.
«Эти санкции означают самую масштабную эскалацию санкций против Тегерана с тех пор, как Дональд Трамп вернулся к власти в начале этого года. Они были введены через неделю после того, как ЕС ввел санкции против Шамхани и нескольких ключевых фирм, входящих в его сеть», – сказано в материале.
Трамп посылал неоднозначные сигналы об ужесточении ограничений в отношении Ирана после того, как атаковал ядерные объекты страны в июне. Представители казначейства США заявили, что трейдер использовал политическое влияние своего отца Али Шамхани, чтобы создать флот танкеров и контейнеровозов, которые перевозили нефть и нефтепродукты на миллиарды долларов из Ирана и России покупателям по всему миру, часто через подставные компании.
«Эти действия выводят Америку на первое место, нацеливаясь на элиты режима, которые наживаются, в то время как Тегеран угрожает безопасности США», – заявил министр финансов Скотт Бессент.
Заместитель министра финансов Майкл Фолкендер добавил, что администрация США стремится сократить экспорт иранской нефти.
«Наша цель – ограничить основной источник доходов Ирана, оказать давление на режим, чтобы он прекратил раскачивать ядерную угрозу, свернул свою программу создания баллистических ракет и прекратил поддержку террористических группировок», – сказал он.
По словам официальных лица США, эти меры не приведут к каким-либо устойчивым сбоям на мировых нефтяных рынках, к тому же большую часть сырой нефти, продаваемой сетью, поступает в Китай.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США готовы нанести новые удары по ядерной инфраструктуре Ирана, о чем заявил президент Дональд Трамп. При этом в Европе агрессивную риторику Великобритании, Германии и Франции в адрес Ирана связали с желанием продемонстрировать силу и «поиграть на публику», чем с реальным намерением искать решения, сообщает Politico.