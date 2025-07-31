День необычных музинструментов и День рождения Гарри Поттера празднуют 31 июля

Tекст: Ирма Каплан

День вспоминания любимых книг – праздник по интересам, для тех, кто любит окунуться в книжные истории, но порой забывает о своем пристрастии. Сегодня – день, посвященный фанатам чтения, призванный объединить их книжными мероприятиями или напомнить о любимом занятии, ради которого хотя бы раз в год стоит забыть обо всем.

День необычных музыкальных инструментов призван напомнить, сколько диковинных вещей могут издавать музыку: глюкофон, омникорд, нюкельхарпа, банджолеле... И все это о древнейшем из искусств, призванном создавать из звуков миры, которые, к примеру в книгах, создаются буквами.

Международный день африканской женщины учрежден в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин Танзании ради того, чтобы подчеркнуть роль и вклад женщин в развитие Африки, напомнить о сложностях, с которыми им приходится справляться.

День рождения Гарри Поттера, согласно легенде о персонаже, состоялся 31 июля 1980 года и стал днем объединения поттероманов по всему миру. В этот день поклонники волшебного мира, созданного Джоан Роулинг, устраивают тематические мероприятия, проводят совместные чествования главного героя, погружаются в магию писательской выдумки.

А также Дeнь мaлинoвoгo пиpoгa и День дворняги празднуют 31 июля в CШA, Дeнь кaзнaчeйcтвa отмечают в Пoльше, Дeнь вoинoв - в Мaлaйзии.

С именинами можно поздравить Аполлинария, Афанасия, Иоанна, Леонтия и Стефана.