Концерт певца Эмина в Светлогорске перенесли на год

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие, намеченное на 6 июля в «Янтарь-холле» Светлогорска, было перенесено на год по решению организаторов, передает РИА «Новости». Теперь концерт состоится 6 июля 2026 года. Причиной стали «обстоятельства непреодолимой силы».

Организаторы пояснили, что ранее купленные билеты останутся действительными, но их также можно сдать по месту покупки. «Билеты будут действительны или их можно вернуть там, где покупали», – сообщили они.

Певец Эмин Агаларов, известный как Emin, родился в Баку и владеет в России несколькими бизнесами, включая курорт Sea Breeze Resort и различные сети. В 2023 году он открыл новую компанию Agalarov Development и возглавил Азербайджано-Российский деловой совет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, организованные российскими государственными и частными учреждениями на территории страны.