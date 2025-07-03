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Чиновников из Ленобласти заподозрили в мошенничестве с жильем сирот
Правоохранители пресекли схему с завышением стоимости при покупке жилья для детей-сирот в Гатчинском округе Ленинградской области, задержан ряд подозреваемых, сообщил Следственный комитет России.
Дела возбуждены по статьям о мошенничестве в особо крупном и крупном размере, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что сотрудники администрации Гатчинского муниципального округа Ленинградской области, отвечающие за организацию закупок жилья для детей-сирот, систематически осуществляли закупки через аффилированных лиц по завышенным ценам.
Разницу между завышенной и реальной стоимостью недвижимости подозреваемые присваивали. Дела были возбуждены после личного приема руководителем регионального следственного управления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Гатчине.
В рамках расследования задержаны председатель комитета по опеке и попечительству администрации округа, индивидуальный предприниматель и несколько риэлторов. Им в ближайшее время предъявят обвинения и изберут меру пресечения, сообщило ведомство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонида Золотова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он не обеспечил жилыми помещениями порядка 150 детей-сирот.