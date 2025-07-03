Минпромторг потребовал через суд взыскать деньги с ОАК

Tекст: Александра Юдина

Иск был подан 25 июня, но пока не принят к рассмотрению. Истец ходатайствует о привлечении к делу Росимущества в качестве третьего лица. Основания предъявленных требований не раскрываются, передает РИА «Новости».

В материалах дела указано, что комплект документов поступил от Минпромторга, детали иска пока не оглашаются. В России с 2022 года действует Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли, рассчитанная до 2030 года. В 2024 году правительство изменило сроки поставок новых отечественных самолетов, сократив общее количество планируемых машин с 1081 до 994 к 2030 году.

ОАК была создана в 2006 году для консолидации основных авиастроительных активов, а предприятия корпорации выпускают самолеты марок «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также Superjet 100 и МС-21. OAK обеспечивает полный цикл работ по производству и обслуживанию авиационной техники.

Ранее Минобороны подало иск против производителя средств борьбы с БПЛА на 57,5 млн рублей.