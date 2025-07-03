МВД составило портрет курьера для мошеннических схем

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что за 10 дней было задержано примерно 120 человек, которые занимались перевозкой наличных, полученных мошенническим путем.

Как отмечают в ведомстве, чаще всего это молодые мужчины от 17 до 25 лет без высшего образования. Женщины среди задержанных встречаются реже, однако полностью их исключать нельзя. Кроме того, иногда в роли курьеров выступают ранее судимые граждане старше 40 лет.

Большинство задержанных – приезжие, которые легко перемещаются между регионами по указанию организаторов; конечными точками маршрутов чаще всего становятся крупные города, такие как Москва, Казань и Новосибирск. В группу риска входят студенты, безработные, низкоквалифицированные работники, а также люди, испытывающие финансовые трудности. Для многих это первый опыт нарушения закона.

Основной мотив – быстрый заработок: по словам задержанных, им обещали до 100 тыс. рублей за одну «операцию» или 10% от суммы. Некоторые признаются, что столкнулись с кредитами или долгами и не могли найти легальную работу. Часто вербовщики маскируют вакансии под безобидные предложения, размещая объявления в мессенджерах и соцсетях.

Курьеры получают инструкции через цифровые каналы, встречаются с жертвами под предлогом защиты средств, используют кодовые слова для «подтверждения легитимности», передают деньги по анонимным цепочкам, иногда пользуясь криптовалютой или подставными лицами. В ведомстве подчеркивают: «Итог для курьера – мера пресечения в виде заключения под стражу, перспектива реального лишения свободы и обязанность выплатить компенсацию потерпевшим».

Ранее прокуратура Москвы сообщила о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники провоцируют граждан связаться с ними, отправляя «нужный» номер телефона в сообщении, для защиты от этих и других афер ведомство представило пять ключевых мер защиты.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД России сообщило о начале работы системы, позволяющей за считанные минуты блокировать фишинговые сайты, похищающие личные и платежные данные граждан.