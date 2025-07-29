Ученые выявили значительный рост температуры Ладожского озера

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает пресс-служба Института озероведения РАН, на которую ссылается РИА «Новости», долгосрочные наблюдения выявили существенные изменения термического режима Ладожского озера, вызванные климатическими изменениями. Руководитель лаборатории Михаил Науменко отметил: «Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом».

По информации ученых, среднегодовая температура на севере Ладоги с 2013 года увеличилась на два градуса по сравнению с началом XX века и достигла 4,5 градуса, а в 2020 году поднялась до 6,5 градуса. За последние 30 лет увеличилось число теплых и экстремально теплых зим, а также продолжительность теплого периода года на территории озера.

Ладожское озеро находится на границе Карелии и Ленинградской области и занимает площадь около 18 тыс. квадратных километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, температура поверхности Мирового океана в 2023 году оставалась высокой рекордно длительное время. Ученые зафиксировали дополнительный месяц жары для половины Земли. Впервые среднемировая температура поднялась более чем на 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. Температура поверхности воды Мирового океана достигла рекордных 20,87 градуса по Цельсию.