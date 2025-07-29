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Пожар в московском ЖК полностью потушен, спасены 32 рабочих
В строящемся доме на севере Москвы спасены 32 рабочих
Спасатели ликвидировали возгорание стройматериалов и кабеля на площади 30 квадратных метров в многоквартирном доме на севере столицы.
Пожар в строящемся жилом комплексе на севере Москвы был полностью потушен, передает ТАСС. По уточненной информации, с верхних этажей здания были спасены 32 рабочих, двое из которых обратились за медицинской помощью.
В пресс-службе МЧС отметили: «Пожар в строящейся столичной многоэтажке полностью ликвидирован. С вышележащих этажей, по уточненной информации, спасены 32 человека, из них двое обратились за помощью к медикам».
Возгорание охватило строительные материалы и 60 метров электрического кабеля на площади около 30 квадратных метров. Прямой угрозы распространения огня на другие части здания не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при тушении пожара в строящемся жилом комплексе на севере Москвы удалось эвакуировать 19 рабочих. В лифтовом помещении жилого комплекса «Алые паруса» в Москве произошел взрыв неустановленного устройства, на месте работают взрывотехники и следственная группа.
В холле комплекса «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел хлопок, в результате погиб один человек, повреждены остекление и гипсокартонный потолок.