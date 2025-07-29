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Шаолиньский монастырь назначил нового настоятеля после скандала
В Шаолиньском монастыре объявили о назначении Ши Иньлэ новым настоятелем после резонансного скандала с бывшим духовным наставником монастыря.
Шаолиньский монастырь объявил о назначении нового настоятеля после громкого коррупционного скандала, передает ТАСС.
Новым духовным лидером стал Ши Иньлэ, ранее служивший в знаменитом Храме Белой лошади (Баймасы). Как отмечается в заявлении храма, его кандидатура была рассмотрена и единогласно утверждена монашеской общиной, после чего прошли все необходимые процедуры.
Храм Белой лошади, откуда прибыл новый настоятель, считается самым первым буддийским монастырём в Китае. Он был основан еще в 68 году нашей эры и расположен в 12 км к востоку от города Лоян провинции Хэнань.
Назначение нового настоятеля связано с отставкой прежнего главы Ши Юнсиня, в отношении которого выдвинуты серьезные обвинения. По информации монастыря, Ши Юнсинь подозревается в присвоении средств, выделенных на проекты, и в нарушениях буддийских норм, включая длительные отношения с женщинами и наличие внебрачных детей. Буддийская ассоциация Китая лишила его духовного сана.