Настоятеля Шаолиньского монастыря заподозрили в хищениях и нарушении обетов

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении административного отдела монастыря утверждается, что настоятель якобы незаконно присваивал имущество и средства, выделенные на проекты монастыря, а также имел внебрачных детей, передает РИА «Новости».

Сейчас Ши Юнсинь находится под следствием, расследованием занимаются сразу несколько ведомств. Монастырь официально подтвердил начало проверки, отметив серьезность предъявленных обвинений.

Это не первая проверка в отношении настоятеля. В 2015 году экс-послушник монастыря Ши Чжэнъи опубликовал в сети обвинения против Ши Юнсиня, заявив, что тот якобы платил за интимные связи с монахинями и владеет коллекцией дорогих автомобилей и миллионами долларов. Тогда же Ши Чжэнъи утверждал, что настоятель присвоил себе средства обители.

В 2017 году официальное следствие признало Ши Юнсиня невиновным в коррупции и незаконном присвоении денег, хотя и выявило у него двойную регистрацию под разными именами. Тогда же властям рекомендовали улучшить внутренний контроль и ведение финансов в монастыре.

Шаолиньский монастырь был основан в 495 году и прославился как центр боевых искусств Китая. После реставрации в 2004 году монастырь стал активно развиваться в коммерческом направлении, сниматься в фильмах и телешоу, открывать филиалы и фактически превратился в успешный бизнес-проект, что вызывает критику со стороны части буддийского сообщества.