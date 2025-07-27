Путин прибыл в петербургскую «Корабелку»

Tекст: Дарья Григоренко

Его визит приурочен ко Дню Военно-морского флота, который в этом году отмечается именно в эту дату. Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава государства ознакомится с разработками молодежного конструкторского бюро вуза, а также посетит научно-производственный корпус и Центр единоборств, передает ТАСС.

СПбГМТУ считается одной из ведущих технических школ страны и уникальным профильным университетом. Университет включает семь факультетов, передовую инженерную школу «Судостроение Индустрии 4.0», военный учебный центр, колледж, инженерные классы, а также 53 научно-образовательные и 16 базовых кафедр.

Путин регулярно посещает «Корабелку», которая остается единственным вузом в России, готовящим специалистов по всем направлениям судостроения. Предыдущий визит президента в университет состоялся в январе прошлого года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в рамках празднования Дня ВМФ в Петербурге президент России посетит знаменитую «Корабелку» и ознакомится с инновационными проектами молодежного конструкторского бюро, включая разработку электросудна «Мойка 2.0».

Напомним, в воскресенье Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Петербурге в День Военно-морского флота. Президент отметил, что при учениях ВМФ «Июльский шторм» учитывается опыт спецоперации на Украине. Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.