Путин подписал указ о смягчении миграционных правил для молдаван

Tекст: Валерия Городецкая

Президент России Владимир Путин подписал указ, смягчающий условия пребывания граждан Молдавии на территории России, передает ТАСС.

Согласно документу, граждане Молдавии, которые въедут в страну с 1 октября 2025 года, смогут урегулировать свое правовое положение до 1 января 2026 года, обратившись в территориальный орган МВД.

Для этого необходимо будет пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и пройти медицинское обследование на наличие наркотиков, инфекций и ВИЧ.

Также до 1 октября 2026 года граждане Молдавии, въехавшие в Россию, вне зависимости от цели визита, смогут работать без патента, если выполнят перечисленные условия. После октября 2026 года им потребуется получать патент для трудовой деятельности.

Ранее Путин упростил получение гражданства для переселяющихся в Россию старообрядцев.

Он также разрешил выдачу российских паспортов в Абхазии и Южной Осетии.