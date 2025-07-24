Матвиенко заявила о необходимости заслона против чужеродного ИИ

Матвиенко призвала создать суверенный ИИ и регулировать его

Tекст: Вера Басилая

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна развивать собственные независимые платформы в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.

По ее словам, «чужеродный» искусственный интеллект может нести опасность для граждан и государства в целом, ему нужно поставить заслон.

Спикер отметила, что профильный комитет уже занимается вопросом регулирования развития ИИ, однако тема очень сложная. Она добавила, что важно не тормозить технологическое развитие, но при этом уберечь граждан и страну от возможных негативных последствий.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что искусственный интеллект должен применяться во всех отраслях и стать инструментом ускорения экономики.

Банк России представил этический кодекс по работе с искусственным интеллектом.