Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.0 комментариев
Матвиенко заявила о необходимости заслона против чужеродного ИИ
Матвиенко призвала создать суверенный ИИ и регулировать его
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула важность разработки независимых платформ искусственного интеллекта и ускорения законодательного регулирования в этой сфере.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия должна развивать собственные независимые платформы в области искусственного интеллекта, передает ТАСС.
По ее словам, «чужеродный» искусственный интеллект может нести опасность для граждан и государства в целом, ему нужно поставить заслон.
Спикер отметила, что профильный комитет уже занимается вопросом регулирования развития ИИ, однако тема очень сложная. Она добавила, что важно не тормозить технологическое развитие, но при этом уберечь граждан и страну от возможных негативных последствий.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что искусственный интеллект должен применяться во всех отраслях и стать инструментом ускорения экономики.
Банк России представил этический кодекс по работе с искусственным интеллектом.