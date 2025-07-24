Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с триумфом в Сингапуре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает ТАСС.

Путин отметил: «Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований». Также президент пожелал спортсменам новых успехов и всего самого доброго.

Дуэт набрал 233,2100 балла. Для Мальцева эта золотая медаль стала уже третьей на данном чемпионате мира – он ранее победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу в микст-дуэтах на чемпионате мира. Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира. Александр Мальцев принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, выиграв золото в сольной технической программе с результатом 251,7133 балла.