Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?17 комментариев
Грозовой ветер оставил без света 80 тыс. жителей Приамурья
Грозовой ветер оставил без электричества около 81 тыс. человек в четырех муниципалитетах Амурской области, где в Белогорске введен режим ЧС.
Грозовой ветер оставил без электричества более 80 тыс. жителей четырех муниципалитетов Амурской области, передает РИА «Новости». Прокуратура региона сообщила, что аварийная ситуация на объекте электроэнергетики возникла из-за сильных порывов ветра, в результате чего без света остались около 81 тыс. жителей Белогорска, Свободного, Ромненского и Белогорского муниципальных округов.
Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия электричества, воды и связи. Сейчас уже ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.
Региональный гидрометцентр ранее объявил штормовое предупреждение. Синоптики предупредили, что с 24 по 27 июля регион будет находиться на пути серии циклонов, ожидаются дожди разной интенсивности и грозы, а при грозах местами возможны шквалистые усиления ветра до 15-17 метров в секунду.
Прокуратура Амурской области держит на контроле ход и сроки восстановительных работ, чтобы обеспечить скорейшее возвращение электроснабжения жителям пострадавших районов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области при падении дерева на палатку погибли два человека. В Петербурге после шторма открылись все парки и сады. В Омске во время урагана на женщину обрушился балкон.