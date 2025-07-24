Грозовой ветер оставил без света 80 тыс. жителей Приамурья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Грозовой ветер оставил без электричества более 80 тыс. жителей четырех муниципалитетов Амурской области, передает РИА «Новости». Прокуратура региона сообщила, что аварийная ситуация на объекте электроэнергетики возникла из-за сильных порывов ветра, в результате чего без света остались около 81 тыс. жителей Белогорска, Свободного, Ромненского и Белогорского муниципальных округов.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что в городе введен режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия электричества, воды и связи. Сейчас уже ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.

Региональный гидрометцентр ранее объявил штормовое предупреждение. Синоптики предупредили, что с 24 по 27 июля регион будет находиться на пути серии циклонов, ожидаются дожди разной интенсивности и грозы, а при грозах местами возможны шквалистые усиления ветра до 15-17 метров в секунду.

Прокуратура Амурской области держит на контроле ход и сроки восстановительных работ, чтобы обеспечить скорейшее возвращение электроснабжения жителям пострадавших районов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самарской области при падении дерева на палатку погибли два человека. В Петербурге после шторма открылись все парки и сады. В Омске во время урагана на женщину обрушился балкон.