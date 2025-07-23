А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Ивановские десантники уничтожили более 60 БПЛА ВСУ за неделю
Более 60 разведывательных и ударных беспилотников ВСУ были уничтожены за неделю ивановскими десантниками с помощью дронов-перехватчиков над Часовым Яром в ДНР, сообщили в Минобороны России.
Подразделения Ивановских десантников за неделю уничтожили свыше 60 беспилотников ВСУ в небе над Часовым Яром, передает РИА «Новости». В Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ активно использовали разведывательные беспилотники самолетного типа для корректировки огня артиллерии, а также тяжелые коптеры «Баба Яга» для дистанционного минирования и сброса боеприпасов.
Против вражеских БПЛА российские десантники успешно применяли дроны-перехватчики, которые оснащены специальными устройствами для вывода из строя и уничтожения разведчиков и тяжелых коптеров. Десантные дроны поднимаются на большую высоту, ищут беспилотники противника, после чего FPV-дрон со спецустройством сближается и осуществляет таран цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ивановские десантники сбили за одну ночь три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты на расстоянии 50 метров от противника. Российский десантник раскрыл детали уничтожения украинского самолета «Мрия». Бойцы 247-го полка ВДВ взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому.