Путин принял советника руководителя Ирана в Кремле

Tекст: Ольга Иванова

Путин провел переговоры с Лариджани, старшим советником верховного руководителя Ирана, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи Лариджани передал российской стороне оценки Тегерана об обострении ситуации на Ближнем Востоке и обсуждении вокруг иранской ядерной программы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что представители России выразили позиции, призывающие к стабилизации положения в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Песков подчеркнул: «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.