Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.5 комментариев
Путин принял советника руководителя Ирана в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с советником иранского руководителя Али Лариджани, который рассказал о позиции Тегерана по Ближнему Востоку и ядерной программе.
Путин провел переговоры с Лариджани, старшим советником верховного руководителя Ирана, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи Лариджани передал российской стороне оценки Тегерана об обострении ситуации на Ближнем Востоке и обсуждении вокруг иранской ядерной программы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что представители России выразили позиции, призывающие к стабилизации положения в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Песков подчеркнул: «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.