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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    20 июля 2025, 16:20 • Новости дня

    Путин принял советника руководителя Ирана в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с советником иранского руководителя Али Лариджани, который рассказал о позиции Тегерана по Ближнему Востоку и ядерной программе.

    Путин провел переговоры с Лариджани, старшим советником верховного руководителя Ирана, сообщает РИА «Новости». В ходе встречи Лариджани передал российской стороне оценки Тегерана об обострении ситуации на Ближнем Востоке и обсуждении вокруг иранской ядерной программы.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что представители России выразили позиции, призывающие к стабилизации положения в регионе и политическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Песков подчеркнул: «Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    20 июля 2025, 07:39 • Новости дня
    Посол Озеров назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией

    Tекст: Ирма Каплан

    Охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза и поддержкой молдавской правящей партии со стороны Запада, рассказал посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», – рассказал дипломат ТАСС.

    По словам Озерова, высылки российских дипломатов из Кишинева не только не дали позитивных результатов, но и ухудшили положение обеих сторон.

    Комплекс мер, предпринятый молдавским руководством во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, привел к существенному осложнению двусторонних отношений, добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона. Как писал обозреватель норвежской газеты Steigan, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину».

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    20 июля 2025, 01:35 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами

    Марочко: ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами против дезертирства

    Tекст: Ирма Каплан

    Командование ВСУ по указке Киева выставило многочисленные блокпосты и заградотряды вокруг Купянска Харьковской области, чтобы предотвратить дезертирство в рядах солдат, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Факты дезертирств в Купянске присутствуют, как и на всей линии боевого соприкосновения, но здесь ситуация осложняется тем, что весь населенный пункт опоясан своеобразными блокпостами, заградотрядами. Действительно, очень тщательно контролируется передвижение военнослужащих в Купянске», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, тактика работает эффективно, так как бежать тем, кого насильно мобилизовали или закинули в Купянск, практически невозможно.

    «Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», – добавил он.

    Напомним, днем ранее Марочко сообщал, что пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России сообщали, что готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском,  сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    20 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Николая Баскова объявили в розыск на Украине
    Николая Баскова объявили в розыск на Украине
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист России Николай Басков объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ).

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила народного артиста России Николая Баскова в розыск, передает ТАСС. Разыскивают российского артиста с марта 2022 года, согласно базе данных украинского ведомства.

    Кроме того, с 2017 года Басков числится в списке экстремистского сайта «Миротворец», так как на Украине ему предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. Заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил Николая Баскова всех госнаград Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, с марта 2022 года числится в розыске на Украине по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны.

    Также в розыск на Украине объявили Сергея Кириенко, Ивану Охлобыстину  предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность и пропаганду войны.


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    20 июля 2025, 07:28 • Новости дня
    Минобороны: Более 90 дронов ВСУ сбиты за ночь над регионами России

    Минобороны: Над регионами России сбиты 93 дрона ВСУ за ночь

    Минобороны: Более 90 дронов ВСУ сбиты за ночь над регионами России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российское Минобороны сообщило в Telegram-канале о 93 сбитых за ночь дронах ВСУ над десятью регионами страны.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области были уничтожены 38 дронов, над Московским регионом – 19 беспилотников, в том числе 16 летевших на Москву.

    Над Калужской областью нейтрализовано 11 дронов, над Тульской – восемь, над Орловской и Нижегородской областями – по пять БПЛА, над Курской областью сбито два беспилотника, по одному БПЛА уничтожено над Рязанской и Белгородской областями.

    Три дрона сбиты над акваторией Черного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Минобороны сообщило, что  силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России.

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    19 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Военкор Коц назвал удар ВСУ по центру Донецка «письменным приказом сверху»

    Tекст: Ирма Каплан

    «Стволкой» ВСУ до Донецка не дотягивается давно, а из РСЗО, способных достать до Ворошиловского района города, у них остались только HIMARS, отметил военный корреспондент Александр Коц, который считает, что у ВСУ их, видимо, в избытке, если дорогостоящие и дальнобойные снаряды тратят на жилые многоэтажки.

    «В который уже раз напомним: приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, времени удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», – написал военкор в Telegram-канале.

    Коц добавил, что было бы любопытно узнать, что за «герой» распорядился нанести удар по жилому дому и кто из американских военспецов помогал в организации этой атаки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    В результате ракетного обстрела со стороны Украины в Киевском районе Донецка пострадали Республиканский травматологический центр и трансформаторная подстанция, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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    20 июля 2025, 02:42 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации предупредил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево, введенные в ночь на воскресенье, не отменялись и продолжают действовать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

    По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.

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    19 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Эндокринолог рассказала, как распознать полезное мороженое

    Эндокринолог Неудахина: Полезное мороженое может стать частью рациона

    Эндокринолог рассказала, как распознать полезное мороженое
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Чтобы летнее лакомство не превратилось в удар по здоровью, выбирать мороженое следует с натуральным составом и минимальным количеством сахара, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.

    «Идеально, если мороженое содержит минимальное количество ингредиентов: молоко, сливки, натуральные подсластители, например мtд, а также вкусовые добавки – допустим, ваниль, шоколад, ягоды, варенье или фруктовый сок», – рассказала Неудахина в беседе с RT.

    По ее словам, искусственные ароматизаторы и красители могут вызывать аллергию, а влияние большого количества стабилизаторов и эмульгаторов на организм пока до конца не изучено.

    «Ароматизатор гидролизованный соевый белок изготавливается из сои, и люди с аллергией на нее могут испытывать неприятные симптомы после употребления мороженого с этим веществом», – отметила врач.

    Неудахина напомнила, что рекомендуемая порция для здорового взрослого – 100–150 г в сутки, к тому же мороженое, по словам эндокринолога, вполне может стать частью сбалансированного рациона при умеренном употреблении и правильном выборе продукта.

    Она добавила, что людям с лактозной непереносимостью стоит выбирать альтернативные продукты на основе кокосового, соевого или миндального молока, а также сорбеты и фруктовый лед.

    Людям с сахарным диабетом не рекомендуется мороженое с высоким содержанием сахара – им стоит выбирать продукты без сахара или с одобренными врачом подсластителями. Тем, кто страдает избыточной массой тела или ожирением, следует ограничить потребление мороженого из-за его высокой калорийности.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Роскачество перечислило признаки некачественного мороженого. В частности, появление белого налета на шоколадной глазури мороженого может свидетельствовать о нарушении технологии производства или хранения, включая повторную заморозку продукта.

    До этого Роскачество обнаружило антибиотики и растительные жиры в эскимо.

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    20 июля 2025, 04:35 • Новости дня
    Арестованы три новых фигуранта дела о хищениях при фортификациях на Белгородчине

    Tекст: Ирма Каплан

    Суд в Москве арестовал экс-руководителя управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексея Сошникова и двух его подчиненным по обвинению в особо крупной растрате, фигуранты этапированы и арестованы.

    «В рамках оперативно-разыскной деятельности задержаны и этапированы в Москву Сошников А. Г., Стрелецкая Л. А. и Решетько А. В., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата). Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании всем троим фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Все трое проходят по делу о хищениях средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной.

    В числе новых фигурантов дела – глава управления планово-аналитической работы Лариса Стрелецкая и заместитель по производству Андрей Решетько.

    Также этапирован уже арестованный бизнесмен Сергей Петряков. Как указано на сайте судов общей юрисдикции Москвы, арест состоялся в пятницу в Мещанском районном суде. Решения суда пока не были обжалованы фигурантами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в рамках этого же уголовного дела ранее был задержан и арестован вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, которого обвиняют в мошенничестве на сумму не менее 32 млн рублей, включая до 4 млн рублей, которые, по версии следствия, он присвоил лично. 

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    19 июля 2025, 23:59 • Новости дня
    Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

    Минобороны: Силы ПВО за 3,5 часа сбили 40 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 20.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 21 дрон был уничтожен над территорией Брянской области, еще девять – над Калужской областью, четыре беспилотника нейтрализовали над Московским регионом, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

    Еще два БПЛА сбиты над Курской областью, два – над акваторией Черного моря. И по одному беспилотнику над Тульской и Белгородской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин около 22.35 сообщил об отраженной силами ПВО атаке дрона ВСУ на Москву. Таких эпизодов за вечер субботы было не менее пяти.

    Кроме того, работа столичных аэропортов временно ограничивалась, пока их работа не вернулась к штатному формату.


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    20 июля 2025, 03:48 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку жесткой посадки вертолета близ Телецкого озера

    Tекст: Ирма Каплан

    Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с жесткой посадкой частного вертолета на озеро Телецкое.

    Проверка проводится Горно-Алтайской транспортной прокуратурой обстоятельств жесткой посадки в акватории озера Телецкое недалеко от села Иогач Турочакского района Республики Алтай частного вертолета Robinson.

    «Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются. На борту вертолета находилось два человека, которые доставлены в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вблизи Назарово в Красноярском крае автожир (винтокрылый летательный аппарат, похожий на вертолет) совершил жесткую посадку при выполнении частного полета, пилот получил травмы и был госпитализирован.До этого в Забайкальском крае после

    аварийной посадки самолета Ан-2 госпитализированы девять человек, трое из которых оказались в тяжелом состоянии, сообщал губернатор Забайкалья Александр Осипов.


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    20 июля 2025, 01:48 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА в Зеленограде

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале, по предварительным данным, серьезных повреждений и последствий при падении обломков БПЛА в Зеленограде удалось избежать.

    «На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», – сказано в сообщении мэра.

    Около 1.15 Собянин сообщал о том, что силы ПВО Минобороны уничтожили  вражеский БПЛА во время атаки на Москву.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

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    20 июля 2025, 04:15 • Новости дня
    Росавиация отменила ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский

    Tекст: Ирма Каплан

    Московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, в ночь на воскресенье представитель Росавиации предупредил о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковском.

    Ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево отменили около 3.00.


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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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