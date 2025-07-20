Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».2 комментария
Путин поздравил Тухманова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Давид Федорович! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов», – говорится в послании.
Глава государства также пожелал Давиду Тухманову крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего. Тухманов известен своими произведениями, ставшими важной частью российской музыкальной сцены.
Накануне Путин поздравил актера, режиссера и народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.