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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    8 комментариев
    20 июля 2025, 11:38 • Новости дня

    Путин поздравил Тухманова с юбилеем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Давид Федорович! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов», – говорится в послании.

    Глава государства также пожелал Давиду Тухманову крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего. Тухманов известен своими произведениями, ставшими важной частью российской музыкальной сцены.

    Накануне Путин поздравил актера, режиссера и народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    17 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Кремле, у него не планируется крупных публичных мероприятий, указал Песков, передает ТАСС.

    «Из открытого сегодня у президента будет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире», – сказал представитель Кремля.

    Он отметил, что Путину и Гурьеву есть о чем поговорить, и Гурьеву есть что рассказать президенту.

    Другие же мероприятия и совещания будут непубличными.

    В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    17 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин: Отказ ЕС от газа из России привел к целой цепочке негативных последствий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Политика Евросоюза по сокращению доли дешёвого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    По его словам, ограничения привели не только к остановке нефтехимической отрасли, но и стекольного производства, что вызвало целую цепочку негативных последствий, передает ТАСС.

    Гурьев отметил, что нефтехимический комплекс ЕС практически перестал работать из-за изменений в энергетической политике сообщества.

    «Не только, – добавил глава государства. – [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий».

    Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна добивается гарантий по энергопоставкам из России и готова рассмотреть новые антироссийские санкции ЕС только после решения этого вопроса до вторника. ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в ближайшее время, в который, по данным Reuters, может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    18 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин предложил решение кадрового дефицита врачей во Владимирской области

    Путин: Жилье поможет решить кадровую проблему медиков во Владимирской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

    По словам Авдеева, в регионе сохраняется дефицит медиков на уровне почти 30%, в том числе и среди сотрудников скорой помощи, передает ТАСС. Глава области сообщил, что несмотря на открытие собственного медицинского вуза, кадровый вопрос остается острым.

    «Жилье для врачей нужно», – отметил Путин. Авдеев в ответ пояснил, что жилье предоставляется, однако только треть молодых специалистов возвращается после учебы – большинство предпочитает другие регионы. Губернатор особо подчеркнул, что проблема сохраняется даже при наличии мер поддержки.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Владимирской области.

    Ранее на встрече Путин отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области.

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    18 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на большое количество дорожно-транспортных происшествий во Владимирской области.

    Об этом Путин заявил на встрече с главой региона Александром Авдеевым, передает РИА «Новости».

    «Уровень ДТП большой очень в целом по области», – указал глава государства.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Владимирской области.

    В апреле в ДТП с автобусом под Владимиром пострадали 35 человек.

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    18 июля 2025, 13:06 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Владимирской области Авдеевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен в пятницу провести встречу с руководителем Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Авдеев у президента выступит с докладом, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    18 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Глава Владимирской области пригласил Путина на открытие школы в Суздале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил главу государства на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы.

    Строительством объекта занимается белорусская компания, а в реализации проекта оказывали помощь президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Совфеда России Валентина Матвиенко, которые также приглашены на мероприятие, сообщил Авдеев, передает ТАСС.

    Губернатор отметил, что Суздаль в 2024 году отметил 1000-летие. Подготовка к празднованию длилась около восьми лет: обновлено до 90% дорожной сети, отремонтированы четыре моста, благоустроены парки и дворы, открыты новые маршруты.

    Градоначальник уточнил, что в прошлом году город с населением 10 тыс. человек принял почти 2 млн туристов, во всей области число посетивших достигло 3,5 млн.

    Строительство новой школы в Суздале находится на финишной прямой. Ведутся работы по благоустройству, монтажу канализации и водоснабжения, на завершающем этапе проводится чистовая отделка помещений.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Владимирской области.

    Ранее на встрече Путин отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

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    17 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно только при заключении масштабного соглашения между Россией и США, для этого требуется встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Я не надеюсь на российско-украинское соглашение. Все мои надежды на российско-американское соглашение», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Ultrahang.

    Премьер-министр Венгрии заявил, что конфликт на Украине завершится только тогда, когда президенты России и США лично договорятся о масштабном многостороннем соглашении.

    Он отметил, что подготовка такого соглашения должна включать вопросы не только конфликта на Украине, но также энергетику, цены на энергоносители, экономические санкции, доступ России к американскому рынку, технологии и контроль над вооружениями.

    По словам Орбана, его позиция основана на анализе и интуиции. Он также прокомментировал заявление Трампа о возможных вторичных санкциях против покупателей российской энергии через 50 дней, признав, что для Венгрии «это стало бы проблемой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней. Путин допустил возможность встречи с Трампом.

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    17 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Путин утвердил поручения по поддержке отечественного бизнеса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений после встречи с деловыми кругами, включающий снижение акцизов и налоговые льготы для производителей, а также ограничения на иностранное программное обеспечение.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, правительству поручено разработать предложения по снижению акциза на жидкую сталь и введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, произведенного в недружественных иностранных государствах.

    Также в поручениях содержится задание предоставить пониженные налоговые ставки и тарифы страховых взносов для организаций станкостроения, автоматизации и робототехники. Отдельное внимание уделено дополнительной поддержке производителей материалов и комплектующих для машиностроения, а также внедрению отечественных систем автоматизации и роботизации при строительстве промышленных объектов.

    Путин поручил кабмину оказывать поддержку компаниям, производящим медицинскую технику, и организовать признание российских регистрационных удостоверений в странах ЕАЭС для облегчения выхода на их рынки.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

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