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Путин поздравил Ливанова с 90-летием
Актер, режиссер и народный артист РСФСР Василий Ливанов получил поздравление от президента России Владимира Путина по случаю юбилея.
Президент России Владимир Путин поздравил актера Василия Ливанова с 90-летием в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
В своем обращении глава государства подчеркнул выдающийся вклад Ливанова в развитие отечественной культуры и отметил его уникальный творческий путь.
«Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», – отметил Путин в поздравлении.
Президент также выразил глубокое уважение к творчеству народного артиста РСФСР, пожелал Ливанову здоровья, бодрости духа и благополучия.
Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них – «Коллеги» по повести Василия Аксенова (1962), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).
Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист РСФСР Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве. Жена артиста опровергла слухи о его ухудшении здоровья и сообщила, что Ливанов восстанавливается после болезни и чувствует себя неплохо. У актера ранее возникли проблемы с двигательным аппаратом.