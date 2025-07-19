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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 10:56 • Новости дня

    Путин поздравил Ливанова с 90-летием

    Актер, режиссер и народный артист РСФСР Василий Ливанов получил поздравление от президента России Владимира Путина по случаю юбилея.

    Президент России Владимир Путин поздравил актера Василия Ливанова с 90-летием в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

    В своем обращении глава государства подчеркнул выдающийся вклад Ливанова в развитие отечественной культуры и отметил его уникальный творческий путь.

    «Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», – отметил Путин в поздравлении.

    Президент также выразил глубокое уважение к творчеству народного артиста РСФСР, пожелал Ливанову здоровья, бодрости духа и благополучия.

    Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Актер снялся в более чем в 40 фильмах, среди них – «Коллеги» по повести Василия Аксенова (1962), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978). Известность не только в СССР, но и во всем мире Ливанову принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по детективным произведениям Артура Конан Дойля (1979-1986).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, народный артист РСФСР Василий Ливанов продолжает находиться в реанимации хирургического отделения НИИ имени Склифосовского в Москве. Жена артиста опровергла слухи о его ухудшении здоровья и сообщила, что Ливанов восстанавливается после болезни и чувствует себя неплохо. У актера ранее возникли проблемы с двигательным аппаратом.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    18 июля 2025, 19:05 • Видео
    Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

    После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    16 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» между Башкирией и Свердловской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

    Официальный старт движению на отрезке между Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области был дан по видеосвязи, передает ТАСС. Новый участок проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Дорога обладает четырьмя полосами движения и шестью транспортными развязками, по две на каждый регион, участвующий в проекте.

    Ожидается, что открытие трассы повысит безопасность дорожного движения и сократит время в пути, при этом грузовой транспорт будет выведен за пределы населенных пунктов. Такой шаг должен стимулировать развитие туризма и увеличить инвестиционную привлекательность регионов.

    Данный участок стал очередным этапом реализации президентского поручения о продлении трассы Москва – Казань до Екатеринбурга. Власти рассчитывают, что полностью автомагистраль от Москвы до Тюмени откроется в 2026 году.

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    16 июля 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    Путин открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции на ММК
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    В церемонии открытия приняли участие полпред в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, передает РИА «Новости».

    Глава государства подробно ознакомился с этапами создания производственных мощностей ООО «Механоремонтный комплекс». Новый цех позволит выпускать подъемно-транспортное оборудование и нестандартные изделия тяжелого машиностроения, что должно обеспечить отрасль необходимым оборудованием и снизить зависимость от импорта.

    Ожидается, что уже в будущем году новое производство снизит дефицит инвентаря для горно-металлургической отрасли. Завод сможет выпускать более 10 тыс. тонн продукции ежегодно. Предприятие работает в связке с современным литейным цехом и кузнечно-прессовым участком механического цеха МРК, что позволяет наладить полный цикл производства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    16 июля 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на крупнейшее металлургическое предприятие Урала, где ознакомился с работой и новейшими достижениями Магнитогорского металлургического комбината.

    Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где ознакомился с производственными площадями и новейшими проектами предприятия, передает ТАСС. Особое внимание глава государства уделил достижениям комбината, подчеркнув его значимость для экономики региона и всей страны.

    Первым объектом, который осмотрел президент, стала коксовая батарея №12. Эта установка была запущена в 2024 году и признана самой мощной в России, ее годовая производительность составляет 2,5 млн тонн сухого кокса.

    Руководство ММК рассказало Путину о планах по дальнейшему развитию и внедрению современных технологий. Президент отметил важность поддержки таких предприятий для промышленного роста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск.

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    16 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».

    Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.

    В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

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    16 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

    «Тех мер поддержки, которые сейчас разработали, их много. Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого. <…> Но все равно, я полагаю, что этого недостаточно с учетом демографических проблем», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что в детях заключается самое большое счастье и смысл жизни. По его словам, сейчас российские женщины становятся матерями впервые в возрасте 28-29 лет. «На второго, третьего ребенка зачастую просто не хватает сил», – отметил он, призвав молодые семьи не тянуть с рождением детей.

    Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным представил информацию о расширении мер поддержки семей, а также о запуске новой ежегодной налоговой выплаты для работающих родителей с 2026 года.

    Напомним, Путин в понедельник провел совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В ходе совещания глава государства заявил о постоянном обсуждении вопросов демографии с правительством и обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

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    16 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Челябинской области

    Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.

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    18 июля 2025, 18:46 • Новости дня
    Путин и Эрдоган отметили важность территориальной целостности Сирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии, сообщили в Кремле.

    В Telegram-канале Кремля сообщается, что Путин и Эрдоган выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и национальное согласие при соблюдении прав всех конфессиональных групп. Было отмечено значение уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин подтвердил курс на политико-дипломатическое урегулирование и поблагодарил Эрдогана за поддержку прямых переговоров между Москвой и Киевом на стамбульской площадке.

    Лидеры также дали положительную оценку заседанию межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемуся 27 июня. Путин и Эрдоган договорились поддерживать контакт по всем обсужденным вопросам.

    Администрация турецкого лидера ранее сообщила, что Эрдоган по телефону рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины.

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    16 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита на Магнитогорский металлургический комбинат обратился к работникам металлургической отрасли с поздравлением по случаю предстоящего Дня металлурга.

    Путин отдельно отметил, что поздравляет не только присутствующих сотрудников, но и всех металлургов и вообще всех работников горно-металлургического комплекса, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником – с Днем металлурга», – сказал глава государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат и принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на предприятии.

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    17 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Кремле, у него не планируется крупных публичных мероприятий, указал Песков, передает ТАСС.

    «Из открытого сегодня у президента будет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире», – сказал представитель Кремля.

    Он отметил, что Путину и Гурьеву есть о чем поговорить, и Гурьеву есть что рассказать президенту.

    Другие же мероприятия и совещания будут непубличными.

    В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

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      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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