Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков и штурмового батальона ВСУ около Варачино, Садков, Пролетарского, Бессаловки, Могрицы, Алексеевки, Юнаковки и Андреевки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Огурцово и Волчанском в Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, бронетранспортер, шесть орудий полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ возле Петровки, Купянска, Гороховатки, Песчаного, Благодатовки, Ковшаровки и Березовки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ при этом составили до 210 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, польская самоходная артиллерийская установка Krab. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Свято-Покровского, Серебрянки, Закотного, Часова Яра, Константиновки, Клебан-Быка и Славянска Донецкой народной республики (ДНР).

При этом противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию РЭБ «Анклав» и два склада с материальными средствами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны, морской пехоты и нацгвардии в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Бойковки ДНР, Новопавловки и Филии Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, бронемашина «Новатор», американский бронеавтомобиль MaxxPro и два орудия полевой артиллерии.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Зеленого Гая, Новохатского, Новополя, Зеленого Поля и Воскресенки ДНР, отчитались в Минобороны.

ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны около Новоандреевки, Каменского, Орехова, Степногорска Запорожской области, Никольского и Антоновки Херсонской области.

Потери ВСУ при этом составили более 70 военнослужащих. Уничтожены шесть станций РЭБ, склад с боеприпасами, два склада военно-технического имущества и склад с горючим, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне Генштаб ВСУ впервые признал утрату части Сумской области.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о полном освобождении ЛНР и предложил обратиться к военному ведомству.

Накануне ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне СВО.