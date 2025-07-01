  • Новость часаКремль решительно осудил удары Киева по мирным российским городам
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    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    Путину доложили о гибели трех человек после атаки БПЛА в Ижевске
    ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
    ПВО России сбила три крылатые ракеты Storm Shadow Украины
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    Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона
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    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    50 комментариев
    1 июля 2025, 13:20 • Новости дня

    ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Общие потери ВСУ за сутки составили более 1 365 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 44 автомобиля, 14 орудий артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР около Варачино, Садков, Храповщинф, Бессаловки, Новониколаевки и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Охримовки, Огурцово, Ольховатки и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петровкой, Купянском, Гороховаткой, Нижним Соленым, Двуречанским, Путниково, Петропавловкой, Соболевкой, Песчаным и Боровской Андреевкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Щербиновки, Часова Яра, Предтечино, Константиновки, Верхнекаменского и Петровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Новосергеевки, Петровского, Новоукраинки и Дачного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 500 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и MaxxPro, а также 11 пикапов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Поля, Шевченко, Воскресенки, Червоной Зирки ДНР, Новодаровки и Левадного Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки, Приднепровского, Золотой Балки Херсонской области, Никополя Днепропетровской области и города Николаев.

    Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и два с военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось что ВС России нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.

    30 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украина назвала переданные НАТО корабли именами российских городов

    Украина присвоила переданным Западом тральщикам имена Мариуполя и Мелитополя

    Tекст: Вера Басилая

    Украина назвала два тральщика, переданные Нидерландами и Бельгией, в честь российских городов – «Мариуполь» и «Мелитополь».

    Тральщики, выведенные из эксплуатации и переданные Украине Нидерландами и Бельгией, получили новые названия – «Мариуполь» и «Мелитополь». Ранее эти корабли назывались M923 Narcis и M863 Vlaardingen и были построены в 1980-х годах. Теперь они носят имена городов, освобожденных Вооруженными силами России в ходе спецоперации, пишет «Российская газета» со ссылкой на «Военное обозрение».

    Тральщики передали Украине на бельгийской военной базе Зебрюгге. Несмотря на новые названия, корабли остаются на территории Бельгии, так как у Украины нет возможности переместить их в Одессу. Аналогичная ситуация ранее возникла с британскими кораблями, переданными Украине.

    В дополнение к двум уже переданным тральщикам, до конца текущего года ВСУ планируют получить еще один корабль такого же типа. Он уже получил название «Геническ».

    Всего тральщиков типа Tripartite было построено 35 единиц: 15 – для Нидерландов, по десять – для Бельгии и Франции.

    Нидерланды решили передать на Украину более 100 кораблей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие надводные корабли должны появиться у Украины, насколько они опасны и почему эту угрозу не стоит недооценивать.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

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    30 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Шмыгаль: Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов от замороженных активов РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевскому режиму отправили 1,7 млрд долларов доходов от замороженных активов России со стороны Канады, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Киев получил около 1,7 млрд долларов от Канады, средства обеспечены доходами от замороженных российских активов, сообщил Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    С начала года с учетом последнего транша Украине передали порядка 17,6 млрд долларов за счет замороженных активов России, отметил он.

    В марте Шмыгаль сообщал о схожем трансе в адрес Киева от Оттавы, тот перевод так же был обеспечен доходами от замороженных российских активов.

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    30 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территория Луганской народной республики полностью освобождена, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

    По словам Пасечника, «буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена, [на] 100%», передает ТАСС.

    11 июня военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что в ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

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    30 июня 2025, 18:04 • Новости дня
    МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста, сообщило агентство ISNA.

    По данным ISNA, причиной стала официальная поддержка Киевом израильских ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Передавая ноту, Фарсаи отметил, что действия украинских властей, поддержавших военную агрессию Израиля, фактически означают игнорирование международно-правовых обязательств. В частности, он указал на нарушение принципов Устава ООН и четырех Женевских конвенций.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана.


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    30 июня 2025, 14:52 • Новости дня
    Mundo: ВСУ начали строить укрепления вокруг Чернобыльской АЭС

    Mundo: ВСУ возвели оборонительные сооружения и заграждения у Чернобыльской АЭС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В районе Чернобыльской атомной электростанции заметили активное строительство укреплений и размещение противотанковых заграждений, а также усиление военного присутствия.

    Журналист издания Mundo Альберто Рохас сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к возведению оборонительных сооружений вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Ura.ru.

    По словам Рохаса, на территорию зоны отчуждения продолжают завозить песок, мешки с землей, а также «зубы дракона» и другие элементы пассивной обороны. Он уточнил, что стройматериалы поступают из других областей Украины, чтобы избежать радиационного заражения.

    Рохас отметил, что во время его визита журналистам запретили фотографировать конкретные укрепления и военные позиции, созданные в последние месяцы.

    Также он рассказал, что в районе Чернобыльской АЭС регулярно замечают бронеавтомобили ВСУ, что говорит о росте военной активности в зоне отчуждения. По его наблюдению, ранее ограниченная для доступа из-за радиации территория теперь становится стратегически укрепленным районом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, но радиационная ситуация осталась нормальной. Сообщалось, что возгорание на Чернобыльской АЭС произошло из-за горючих материалов в обшивке крыши после удара дрона.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент на Чернобыльской АЭС и активность около Запорожской АЭС признаками сохраняющихся ядерных рисков, требующих повышенной готовности агентства.

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    1 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/KambulovaSvetlana

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге силами ПВО отражена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО был обезврежен БПЛА», – сообщила Камбулова в Telegram.

    Из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление. На месте происшествия была организована экстренная работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Оперативный штаб и рабочая группа уже заняты оценкой последствий падения обломков беспилотника, сообщила Камбулова. Она также сообщила, что рабочая группа приступит к детальному обследованию повреждений в утренние часы. Специалисты рабочей группы будут фиксировать объем нанесенного ущерба для последующего принятия решений о предоставлении необходимой помощи жильцам.

    Напомним, ВСУ также атаковали ДонецкЛуганск и Ростовскую область. В Донецке погибла женщина, пострадали еще два человека.

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    1 июля 2025, 08:50 • Новости дня
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    СК: Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, сообщил представитель Следственного комитета России.

    По его словам, предположительно были использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow, передает РИА «Новости».

    Обнаруженные на месте фрагменты и осколки будут направлены на экспертизу для уточнения типа и модификации боеприпасов.

    По сообщению сотрудника СК, огонь велся по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника. В результате обстрела повреждены жилые дома, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили, в которых находились гражданские лица.

    Накануне ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.

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    1 июля 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    Эксперт: Ижевск подвергся атаке крупными модернизированными БПЛА «Лютый»
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    О применении модернизированных беспилотных летательных аппаратов «Лютый» под Ижевском сообщил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    В Telegram-канале Ura.ru отмечается,  что эти дроны представляют собой одну из крупнейших моделей БПЛА-камикадзе, которые широко используются украинской стороной для проведения ударов по территории России.

    По словам Федутинова, «Лютый» входит в число не менее пяти наиболее часто применяемых моделей дронов. Специалист сообщил, что на Украине налажено масштабное производство таких беспилотников, что отчасти способствует снижению их стоимости.

    Он также добавил, что украинские разработчики, вероятно, параллельно совершенствуют технологии удешевления изготовления аппаратов.

    Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что при атаке украинских дронов на одно из предприятий в Ижевске погибли и пострадали люди, есть тяжелораненые.

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    30 июня 2025, 16:14 • Новости дня
    В ООН сообщили о пытках заключенных на Украине

    В ООН сообщили о пытках 170 заключенных на Украине с 2022 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала спецоперации на Украине зафиксированы сотни случаев пыток среди осужденных якобы за сотрудничество с российской стороной, говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    С 24 февраля 2022 года по меньшей мере 170 человек, задержанных на Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией, подверглись пыткам и жестокому обращению, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Среди пострадавших – 132 мужчины, 35 женщин и трое мальчиков.

    В ходе отчетного периода представители УВКПЧ опросили 56 человек, задержанных украинскими властями по обвинению в государственной измене, сотрудничестве и другим преступлениям, связанным с национальной безопасностью. 11 из опрошенных рассказали о пережитых избиениях и угрозах во время задержания или допроса. Один задержанный сообщил о лишении сна в первые дни содержания под стражей.

    В докладе отмечается, что многие из привлеченных к ответственности за сотрудничество с Россией были обвинены за действия, которые соответствовали нормам международного гуманитарного права, например, за раздачу гуманитарной помощи на территориях, находящихся под контролем России. УВКПЧ указало, что 51 из 624 осужденных с 2022 года попадают в эту категорию. С 2024 года наблюдается тенденция сокращения числа подобных дел.

    Председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев в мае сообщал, что американские специалисты обучали боевиков ВСУ применять методы пыток, такие как утопление с помощью воды и ткани, к российским военнослужащим.

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    1 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские войска заняли стратегическую высоту у Белогоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России взяли под контроль часть ключевой высоты возле Белогоровки, что усилило позиции российских подразделений в этом районе ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его данным, российские подразделения смогли вытеснить украинских военных с большинства позиций на юго-запад от населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Марочко сообщил, что часть высоты уже занята российскими войсками, а успешные действия армии позволили изменить расстановку сил в районе.

    Эксперт отметил, что укрепление контроля над Белогоровкой даст возможность российским военным значительно улучшить положение на данном участке фронта.

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР. За день до этого они освободили Червоную Зирку в ДНР.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

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    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

    В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не крушение литовской национальной идеи – ведь вся идеология Вильнюса выстроена на концепции «советской оккупации». Но оказалось, даже в Литве «декоммунизация» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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