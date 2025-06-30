Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении группировкой было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Окопа, Охримовки, Дегтярного, Ольховатки и Волчанска в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и материальными средствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ рядом с Шийковкой, Соболевкой, Купянском, Новосергеевкой в Харьковской области и Зеленой Долиной в Донецкой народной республике (ДНР).

При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Серебрянки, Часова Яра, Предтечино, Константиновки, Александро-Шультино и Щербиновки в ДНР.

Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, американский бронетранспортер М113, три орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Димитрова, Красноармейска в ДНР, Краснознаменки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, шесть бронемашин, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Воскресенки, Карла Маркса в ДНР, Малиновки, Темировки и Полтавки в Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны около Орехова, Новоандреевки, Каменского в Запорожской области и Отрадокаменки в Херсонской области. Были уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, три орудия полевой артиллерии, пять станций РЭБ и два склада боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Новоукраинку в ДНР. За день до этого они освободили Червоную Зирку в ДНР.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ.