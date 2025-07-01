Песков переадресовал вопрос об освобождении ЛНР в Минобороны

Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

Tекст: Денис Тельманов

О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.