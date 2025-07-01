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    Мнения
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    Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    0 комментариев
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    24 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    1 июля 2025, 14:15 • Новости дня

    Песков переадресовал вопрос об освобождении ЛНР в Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о полном освобождении ЛНР и предложил обратиться к военному ведомству.

    Вопрос о подтверждении полного освобождения территории Луганской народной республики Песков переадресовал Министерству обороны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные вопросы напрямую связаны с ходом специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил, что украинские войска начали стратегическое отступление в Луганской народной республике. Военный аналитик оценил темпы освобождения территории ЛНР как стабильные и поступательные.

    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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    30 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территория Луганской народной республики полностью освобождена, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

    По словам Пасечника, «буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена, [на] 100%», передает ТАСС.

    11 июня военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что в ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

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    1 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/KambulovaSvetlana

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге силами ПВО отражена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО был обезврежен БПЛА», – сообщила Камбулова в Telegram.

    Из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление. На месте происшествия была организована экстренная работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Оперативный штаб и рабочая группа уже заняты оценкой последствий падения обломков беспилотника, сообщила Камбулова. Она также сообщила, что рабочая группа приступит к детальному обследованию повреждений в утренние часы. Специалисты рабочей группы будут фиксировать объем нанесенного ущерба для последующего принятия решений о предоставлении необходимой помощи жильцам.

    Напомним, ВСУ также атаковали ДонецкЛуганск и Ростовскую область. В Донецке погибла женщина, пострадали еще два человека.

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    1 июля 2025, 08:10 • Новости дня
    Российские войска заняли стратегическую высоту у Белогоровки

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России взяли под контроль часть ключевой высоты возле Белогоровки, что усилило позиции российских подразделений в этом районе ЛНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его данным, российские подразделения смогли вытеснить украинских военных с большинства позиций на юго-запад от населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Марочко сообщил, что часть высоты уже занята российскими войсками, а успешные действия армии позволили изменить расстановку сил в районе.

    Эксперт отметил, что укрепление контроля над Белогоровкой даст возможность российским военным значительно улучшить положение на данном участке фронта.

    Ранее российские войска освободили Новоукраинку в ДНР. За день до этого они освободили Червоную Зирку в ДНР.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ.

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    30 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и ранен подросток
    В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и ранен подросток
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один мирный житель Республики погиб, еще двое, включая подростка, ранены», – сообщил Пушилин в Telegram, уточнив, что в Ворошиловском районе «погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина».

    По словам Пушилина, вечером ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате обстрела повреждены несколько объектов инфраструктуры, в том числе торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. После атаки вспыхнул пожар.

    Также в Центрально-Городском районе Горловки после атаки беспилотником-камикадзе пострадал молодой человек 2006 года рождения. По словам Пушилина, уничтожено одно и повреждены 12 жилых зданий, а также семь гражданских объектов в разных районах Горловки, включая поликлинику, аптеки, отделение банка и три котельные.

    Всего, по его данным, со стороны ВСУ зафиксировано 26 атак с применением дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ракетами Storm Shadow.

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    1 июля 2025, 13:20 • Новости дня
    ПВО России сбила три крылатые ракеты Storm Shadow Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за сутки сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять американских управляемых авиабомб JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 173 беспилотников.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР около Варачино, Садков, Храповщинф, Бессаловки, Новониколаевки и Юнаковки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Охримовки, Огурцово, Ольховатки и Волчанска Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 180 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петровкой, Купянском, Гороховаткой, Нижним Соленым, Двуречанским, Путниково, Петропавловкой, Соболевкой, Песчаным и Боровской Андреевкой Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Звановки, Серебрянки, Щербиновки, Часова Яра, Предтечино, Константиновки, Верхнекаменского и Петровки Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Удачного, Новосергеевки, Петровского, Новоукраинки и Дачного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 500 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV и MaxxPro, а также 11 пикапов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Зеленого Поля, Шевченко, Воскресенки, Червоной Зирки ДНР, Новодаровки и Левадного Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Антоновки, Приднепровского, Золотой Балки Херсонской области, Никополя Днепропетровской области и города Николаев.

    Потери ВСУ при этом составили до 90 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы, два склада с боеприпасами и два с военно-техническим имуществом, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось что ВС России нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новоукраинку и Червоную Зирку в ДНР.

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    1 июля 2025, 13:00 • Новости дня
    ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
    ВС России поразили систему управления ВСУ и цеха производства БПЛА
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотникми, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотниками.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 477 беспилотников, 612 ЗРК, 24 101 танк и других бронемашин, 1 573 боевые машины РСЗО, 26 812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 524 единицы спец техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины. В минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    1 июля 2025, 00:22 • Новости дня
    Пожары начались в Луганске после сообщений об украинских беспилотниках

    Tекст: Антон Антонов

    В различных районах Луганска, над которым появились украинские беспилотники, возникли пожары, сообщили в оперативных службах ЛНР.

    «В нескольких частях Луганска после пролета украинских беспилотников есть возгорания. Информация уточняется», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Луганском были замечены не менее четырех украинских беспилотников. Силы ПВО открыли огонь по воздушным целям.

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина. Еще два человека, включая подростка, получили ранения. Сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow.

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    1 июля 2025, 03:45 • Новости дня
    Читатели Figaro раскритиковали заявления французского генерала по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В комментариях к статье Figaro французские читатели резко отреагировали на слова начальника Генерального штаба вооруженных сил Франции Тьерри Буркхара о необходимости предпринять все меры, чтобы изменить ситуацию на Украине.

    Генерал призвал сделать все возможное для изменения хода украинского конфликта, что многие восприняли как признание Франции воюющей стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    В комментариях пользователи выразили возмущение и опасения по поводу вовлечения Франции в конфликт. Один из них пишет: «Мы воюем с Россией? Это заявление абсолютно возмутительно. Это показывает, до какой степени Макрон втягивает нас в историю, которая нас не касается».

    Другой комментатор отметил, что дальше скрывать факты от граждан становится невозможным. Еще один пользователь подчеркнул, что сейчас «приятнее быть американцем или русским, чем французом». Некоторые читатели также усомнились в компетентности экспертов, напомнив их прежние заявления о скором исчерпании запасов российских танков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Париж продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживал идею направить западных военных инструкторов на Украину. Он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

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    30 июня 2025, 20:08 • Новости дня
    Эксперт: Оппозиционно настроенные россияне – питательная среда для украинского терроризма

    Политолог Григорьев призвал к борьбе с пропагандой украинского национализма в подростковой среде

    Эксперт: Оппозиционно настроенные россияне – питательная среда для украинского терроризма
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    России необходимо усилить контрпропаганду против украинских национализма и терроризма, а процессы над обвиняемыми следует максимально широко освещать в СМИ. Молодежь должна понимать, что приверженность деструктивным идеям сломает им жизнь, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее в Тольятти завели дело из-за исполнения подростками песни, посвященной Степану Бандере.

    «Пропаганда терроризма, в том числе украинского, активно ведется противником в российском информационном и общественном полях. В первую очередь она рассчитана на тех, кто настроен антироссийски и раньше относился к так называемой оппозиции», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член ОП.

    «Мы прекрасно помним пример экстремистки Дарьи Треповой, которая сначала выходила на антигосударственные митинги по инициативе оппозиционных лидеров. Подобные круги – это питательная среда для украинского терроризма. Все это идет бок о бок с идеями национализма, культивируемыми в соседнем государстве», – предупредил собеседник.

    «На этом фоне нам надо активнее купировать, пресекать подобные проявления. Необходимо выносить предельно жесткие судебные решения – по верхним границам сроков, установленных Уголовным кодексом. Сами процессы должны максимально широко освещаться в СМИ, в том числе в молодежных медиа. Тогда подрастающее поколение поймет, что участие в подобных акциях сломает им жизнь», – отметил эксперт.

    «Пока, к сожалению, у нас недостаточно четко налажена работа по контрпропаганде против украинских национализма и терроризма. Этим должны заниматься как государственные органы, так и общественность. Раньше в Общественной палате был отдельный координационный совет по борьбе с террористической идеологией. Видимо, пришло время воссоздать и его», – резюмировал аналитик.

    Ранее самарское управление СКР завело уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма» из-за видео, на котором подростки в Тольятти поют песню, посвященную Степану Бандере, и гимн Украины, сообщает ведомство. Видео, по предварительным данным, было снято во время празднования выпускного в городском парке Победы. Также молодые люди, предположительно в нетрезвом состоянии, кричат: «Мы за Украину!» и передают «саламчик» зрителям.

    Кроме того, в Волгограде были задержаны подростки из праворадикального объединения Autonom White Power (организация признана экстремистской и запрещена в России), которые сожгли копию Знамени Победы и осквернили памятную стену на судостроительном заводе, сообщило УФСБ по Волгоградской области.

    Ранее следователи возбудили уголовное дело после повреждения подростками экспозиции в парке Победы в Калининградской области, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

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    1 июля 2025, 00:54 • Новости дня
    Массовый пролет украинских дронов зафиксирован в небе над Луганском

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией ЛНР зафиксирован массовый пролет украинских беспилотников, только над Луганском – более 20, сообщило правительство ЛНР.

    «Режим осторожности в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино», – говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.

    Власти региона сообщают, что информация о возможных повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР сработали средства ПВО. В оперативных службах региона сообщили о возгораниях в различных районах Луганска.

    Кроме того, ракетной атаке подвергся Донецк. Погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения.

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    30 июня 2025, 20:32 • Новости дня
    Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Ростовской областью

    Tекст: Евгения Караваева

    Вечером в Ростовской области средствами ПВО уничтожен беспилотник самолетного типа, что предотвратило возможную атаку на регион.

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Ростовской областью, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

    Министерство обороны уточнило: «Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области».

    Другие подробности и сведения о возможных последствиях происшествия на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью и акваторией Азовского моря.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

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    Исполнители песни о Бандере в Тольятти бросили вызов обществу

    Подростки из Тольятти стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Поводом для проверки силовиков послужило видео, на котором, предположительно, выпускники пели песни о Степане Бандере, гимн Украины и кричали: «Мы за Украину!» По мнению экспертов, инцидент показал, что противник активизировал работу с несовершеннолетними. Какие риски несет такая пропаганда и как можно ей противодействовать? Подробности

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    «Декоммунизаторы» Литвы сломали зубы о советскую поэтессу

    В Литве самораспустилась государственная комиссия по десоветизации. Фактически перед нами едва ли не крушение литовской национальной идеи – ведь вся идеология Вильнюса выстроена на концепции «советской оккупации». Но оказалось, даже в Литве «декоммунизация» имеет пределы, а комиссия столкнулась со всеобщей ненавистью. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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