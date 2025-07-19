Володин рассказал о резком увеличении штрафов за навязывание услуг

Tекст: Валерия Городецкая

О этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он напомним, что в апреле был принят федеральный закон, который запрещает навязывать гражданам дополнительные платные товары, услуги и работы, а также создавать условия, предполагающие изначальное согласие на их приобретение.

Володин отметил, что к невыгодным покупкам людей обычно принуждают с помощью манипуляций и угроз негативных последствий, вследствие чего стоимость навязанных товаров и услуг может достигать 50% от основных расходов.

На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает штрафы для нарушителей. Для должностных лиц штраф будет составлять до 300 тыс. рублей вместо нынешних 4 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 1 млн рублей против прежних 40 тыс. рублей.

По словам Володина, такие меры помогут защитить граждан от навязанных покупок и предотвратить нарушения со стороны продавцов и исполнителей услуг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание страховки и дополнительных услуг при покупке без согласия клиента.