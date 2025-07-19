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Собянин сообщил о семи сбитых на подлете к Москве дронах ВСУ
Еще семь дронов ВСУ были нейтрализованы на подступах к Москве в ночь на субботу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с полуночи было сбито 13 беспилотников.
«ПВО Минобороны уничтожено четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале около 1.31.
После этого до 1.45 еще три дрона были нейтрализованы силами ПВО. Всего с полуночи дежурные силы ПВО отразили атаку 13 дронов ВСУ.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил Собянин в Telegram-канале.
Столичный градоначальник также рассказал о еще двух дронах ВСУ, сбитых в ночь на субботу на подступах к Москве силами ПВО.