Собянин сообщил о семи сбитых на подлете к Москве дронах ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

«ПВО Минобороны уничтожено четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале около 1.31.

После этого до 1.45 еще три дрона были нейтрализованы силами ПВО. Всего с полуночи дежурные силы ПВО отразили атаку 13 дронов ВСУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил Собянин в Telegram-канале.

Столичный градоначальник также рассказал о еще двух дронах ВСУ, сбитых в ночь на субботу на подступах к Москве силами ПВО.

