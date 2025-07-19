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Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву дрона
Собянин: Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву дрона
Столичный градоначальник сообщил о еще двух дронах ВСУ, сбитых в ночь на субботу на подступах к Москве силами ПВО.
«ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил Собянин в Telegram-канале.
Кроме того, аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов, воздушная гавань принимает рейсы.