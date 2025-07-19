Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск самолетов

Tекст: Ирма Каплан

«В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выпуск воздушных судов. Аэропорт только принимает рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

Ранее около 0.30 в ночь на субботу аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на полеты самолетов, которые были отменены через 10 минут.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили в ночь на субботу четыре дрона ВСУ при подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.



