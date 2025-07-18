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Минобрнауки анонсировало запуск электронных студенческих билетов
В стране планируется ввести цифровое подтверждение статуса студента, которое реализуют с помощью электронных студенческих билетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук.
Минцифры и Рособрнадзор планируют запустить цифровые студенческие билеты, они предоставят студентам возможность подтверждать свой статус онлайн в ближайшем будущем, сказал Омельчук, передает ТАСС.
Проект цифрового профиля молодежи входит в стратегическое направление цифровой политики страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют провести масштабную реформу учета оружия. Данные о каждой единице оружия и патронах будут собирать в единую цифровую систему.