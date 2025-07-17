Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.
В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.
В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.
Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.