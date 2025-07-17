Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

  • Новость часаЗахарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    Плюс 3 млн россиян. Демографическая политика Путина отводит Россию от края
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Увеличено число оснований для лишения мигрантов гражданства России
    Верховная рада утвердила состав нового правительства Украины
    Пушков объяснил стремление Запада принизить роль СССР во Второй мировой войне
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    28 комментариев
    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня

    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

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    17 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    Шойгу предостерег Европу словами Суворова
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Европу от конфликта с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова.

    «Какую тактику изберут в европейских столицах – решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», – заявил Шойгу в интервью «Коммерсанту».

    По его словам, в европейских странах становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности безусловного противостояния с Россией. Такие настроения, как отметил Шойгу, жестко подавляются, однако они продолжают набирать силу.

    Он привел в пример скандал вокруг выборов в Румынии, подчеркнув, что европейские власти игнорируют интересы своих граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом «российской угрозы». По его словам, «чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан, тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству».

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин в 2024 году выдвинул концепцию евразийской безопасности, и подчеркнул готовность Москвы к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках саммита БРИКС в Казани Путин выступил с инициативой создать евразийскую систему безопасности. По его оценке, инициатива позволит гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех государств на континенте.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    16 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    Путин назвал сотрудника ММК хитрюгой из-за вопроса о программе «Молодая семья»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

    Путин во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината назвал одного из сотрудников «хитрюгой» за просьбу изменить условия программы «Молодая семья», передает РИА «Новости». Работник предложил предоставлять льготную субсидию на жилье молодым парам до рождения ребенка.

    Путин в ответ с улыбкой сказал: «Вот хитрюга!» Сотрудник уточнил, что обязательным условием должно быть намерение завести детей в ближайшие два-четыре года.

    Президент отметил, что государство окажет поддержку, когда «ребеночек появится», и напомнил о существовании единой системы мер помощи семьям с детьми, начиная с беременности женщины и вплоть до исполнения ребенку 17 лет.

    Программа «Молодая семья» позволяет получить государственную субсидию на покупку жилья или погашение ипотеки молодым семьям с детьми или неполным семьям, если родители не старше 35 лет, семья признана нуждающейся и может оплатить жилье или получить кредит. Программа была продлена, и в 2025 году на ее финансирование планируется выделить 15 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил наличие большого числа действующих мер поддержки семей. Глава государства заявил, что этих мер пока недостаточно для решения демографических проблем. Путин подчеркнул, что вопрос демографии остается ключевым для страны.

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    16 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Путин рассказал о продлении трассы М-12 до границ с Казахстаном, КНР и КНДР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи объявил о намерении страны проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.

    По его словам, эти проекты являются частью дальнейшего развития трассы «Восток» и расширения транспортной инфраструктуры на восточных направлениях, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все».

    Глава государства также уточнил, что создание новых транспортных подходов к границам значительно увеличит транзитные возможности России.

    В среду Путин принял участие в церемонии открытия нового участка скоростной автомагистрали М-12 «Восток» через видеосвязь, расширив транспортную доступность региона.

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    16 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

    Tекст: Евгения Караваева

    Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, ранение получил мужчина в поселке Разумное.

    После взрыва беспилотника мужчина получил осколочные ранения шеи, спины и ноги. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В селе Бессоновка на территорию одного из предприятий были сброшены два взрывных устройства с беспилотника, после чего повреждены кровля и окна гаража. В Гора-Подоле Грайворонского округа от FPV-дрона пострадали кровля и забор в одном доме, а во втором повреждено ограждение.

    В селе Дунайка беспилотник сдетонировал во дворе домовладения, в результате чего пробита крыша летней кухни. В Шебекино детонация дрона привела к выбитым окнам, повреждению фасада, забора, надворной постройки и автомобиля в частном доме.

    В Новой Таволжанке легковой автомобиль был атакован FPV-дроном и получил повреждения. Кроме того, в трех частных домах посечены окна, фасады и надворная постройка. В селе Долгое Валуйского округа дрон повредил кровлю частного дома.

    Село Борисовка Волоконовского района также подверглось атаке дрона: повреждена линия газоснабжения, аварийные службы начнут ремонт после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе Белгородской области. В результате пострадали два человека.

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    16 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Челябинской области

    Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.

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    17 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы России после взятия Дегтярного продвинулись вдоль реки Волчьей на севере Харьковской области, расширив подконтрольную территорию.

    Российские войска продолжают увеличивать зону контроля на севере Харьковской области, сообщает ТАСС. После освобождения села Дегтярное армия продвинулась вдоль реки Волчьей, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    В его заявлении прозвучало: «Село Дегтярное – это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчьей».

    Ранее Ганчев отмечал, что на волчанском направлении российские бойцы в основном сдерживают контратаки ВСУ и не позволяют продвижения в сторону Белгородской области. О взятии Дегтярного было официально объявлено Министерством обороны России 17 июля.

    Напомним, не менее 12 штурмгрупп ВСУ уничтожили за сутки бойцы «Севера» на Харьковском направлении.

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    17 июля 2025, 07:18 • Новости дня
    Галлоуэй назвал ошибкой ультиматум Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес Москвы вызывает недоумение, российский президент Владимир Путин вряд ли примет подобное, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй.

    Трамп решил увеличить поставки американского оружия киевскому режиму, несмотря на то что недавно унизил их лидера публично, указал Галлоуэй, передает РИА «Новости».

    Это решение вызвало очередной раскол в администрации Трампа, которая до сих пор не оправилась после скандала вокруг дела Эпштейна. В правящей партии США сохраняется глубокий кризис.

    «Худшие люди на планете, такие как Борис Джонсон, у которого руки по локоть в крови, приветствовали решение Трампа наконец взяться за Россию. Но его ближайшие сторонники осудили ультиматум. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?» – отметил журналист.

    Напомним, Трамп пригрозил наказать покупателей российских энергоресурсов, если через 50 дней ситуация на Украине не разрешится. Под удар попадают в первую очередь Китай, Индия и Турция.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мировые цены на нефть легко восприняли такой ультиматум, и почему на рынке нет паники.

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    17 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Ганчев: Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы Вооруженных сил России разбили украинские подразделения под Купянском, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, украинские формирования несут серьезные потери в живой силе и военной технике, передает ТАСС.

    «На Купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», – сказал Ганчев.

    Напомним, российские войска начали замыкать котел у Купянска. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском.

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    16 июля 2025, 22:08 • Новости дня
    Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске

    Tекст: Вера Басилая

    В завершение поездки в Магнитогорск президент России Владимир Путин осмотрел крупнейший в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» на городском курорте «Притяжение».

    Президент России Владимир Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства ознакомился с макетом парка и лично осмотрел светомузыкальный фонтан под названием «Стальное сердце Родины», который является самым большим фонтаном такого типа в мире.

    Курорт «Притяжение» организован как мультифункциональное парковое пространство. Он включает в себя спортивные объекты, гостиницы, парковые зоны для отдыха, музейные площадки, развлекательные и деловые комплексы, а также благоустроенные пляжи и бульвары.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в запуске нового цеха машиностроительного производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК).

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Магнитогорск, визит носит рабочий характер. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат.

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    17 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин: Отказ ЕС от газа из России привел к целой цепочке негативных последствий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Политика Евросоюза по сокращению доли дешёвого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    По его словам, ограничения привели не только к остановке нефтехимической отрасли, но и стекольного производства, что вызвало целую цепочку негативных последствий, передает ТАСС.

    Гурьев отметил, что нефтехимический комплекс ЕС практически перестал работать из-за изменений в энергетической политике сообщества.

    «Не только, – добавил глава государства. – [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий».

    Ранее Reuters сообщил, что Евросоюз одобрил внесение изменений в долгосрочные газовые соглашения, чтобы обеспечить Словакии более выгодные условия поставок топлива из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна добивается гарантий по энергопоставкам из России и готова рассмотреть новые антироссийские санкции ЕС только после решения этого вопроса до вторника. ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в ближайшее время, в который, по данным Reuters, может войти снижение потолка цен на российскую нефть.

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    17 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    Победители конкурса «Это у нас семейное» потратили выигрыш на квартиру в центре Ростова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семья Седых, Лысенко из Ростова-на-Дону стала обладателем одного из 32 сертификатов на улучшение жилищных условий после победы в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное».

    Благодаря выигрышу они приобрели квартиру для дочери Юлии в историческом центре города и частично погасили ипотеку за московское жилье старшего сына Никиты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сначала мы хотели закрыть полностью ипотеку старшему сыну в Москве, а оставшуюся сумму внести в качестве первоначального взноса на квартиру для дочери в Ростове-на-Дону. Но в процессе поиска мы нашли очень хороший вариант и решили на семейном совете большую часть выигрыша потратить на покупку квартиры для дочери, которая стала студенткой, чтобы у нее было свое жилье. Оставшуюся часть было решено внести за ипотеку сына. Получается, что благодаря выигрышу ему придется платить банку в два раза меньше», – рассказала мама семейства Екатерина.

    Новая квартира располагается рядом с домом родителей и младшего брата, а ее здание является объектом культурного наследия. Квартира уже отремонтирована и обставлена мебелью. Папа Сергей добавил, что удача помогла приобрести жилье с историей, так как дом принадлежал известному ростовскому купцу.

    Команда семьи насчитывала шесть человек из трех поколений и активно участвовала во всех этапах конкурса. Старший сын Никита ради участия приезжал из Москвы. По словам Юлии, секрет успеха семьи – искренние отношения и совместный труд. Сейчас семья желает участникам второго сезона не думать о выигрыше, а радоваться совместному времени.

    Во втором сезоне конкурса сертификаты на улучшение жилищных условий получат 60 семей по 5 млн рублей. Регистрация открыта на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. К участию приглашаются семьи из четырех и более человек, представляющие три поколения, с обязательным присутствием детей от 5 до 17 лет.

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    17 июля 2025, 13:03 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен провести встречу с руководителем Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Кремле, у него не планируется крупных публичных мероприятий, указал Песков, передает ТАСС.

    «Из открытого сегодня у президента будет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире», – сказал представитель Кремля.

    Он отметил, что Путину и Гурьеву есть о чем поговорить, и Гурьеву есть что рассказать президенту.

    Другие же мероприятия и совещания будут непубличными.

    В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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