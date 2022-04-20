Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей»

Платформа «Россия – страна возможностей» интересна многим единомышленникам, в том числе из-за рубежа, она продемонстрировала свою востребованность, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета этой структуры.

«Это оказалось очень востребованным, интересным и очень полезным делом. [Это] новые проекты, новые идеи, которые, без всякого преувеличения, оказались весьма востребованными сотнями тысяч наших граждан», – цитирует президента ТАСС.

Он особо поблагодарил волонтеров за деятельное участие в деятельности АНО «Россия – страна возможностей». «И наши единомышленники из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой работе. Это, честно говоря, для меня абсолютно было неожиданно, это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят с нами вместе идти, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга. И это лишний раз подчеркивает, что мы с вами на правильном пути», – подчеркнул Путин.

«Россия – страна возможностей» – автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2018 году по инициативе президента России. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.