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Президент Ирана пересел из служебной машины в такси
Пезешкиан поехал в Тебриз на такси из-за разбавленного бензина в машине кортежа
Во время поездки в Тебриз президент Ирана был вынужден пересесть в такси, поскольку все автомобили его кортежа остановились после заправки.
Инцидент произошел, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан следовал в город Тебриз, сообщает NasrNews. По данным издания, все три автомобиля из президентского кортежа не смогли доехать до пункта назначения после заправки топливом. В ходе проверки выяснилось, что причиной остановки двигателей стал бензин, смешанный с водой.
В публикации отмечается: «После заправки у всех трех автомобилей кортежа, не успевших доехать до Такестана, заглох двигатель. При проверке выяснилось, что инцидент произошел из-за того, что в машинах оказался бензин, смешанный с водой. Пезешкиан отправился в Тебриз на частном такси».
Таким образом, глава государства продолжил путь в Тебриз на частном такси. Официальных комментариев от администрации президента пока не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана задержали иностранный танкер в Оманском проливе, на борту которого обнаружили около 2 млн литров контрабандного топлива. Тегеран заявил, что взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет продолжаться, но перейдет к новому формату из-за изменений в обстоятельствах.