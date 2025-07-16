Власти Ирана задержали в Оманском проливе иностранный танкер

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иностранный нефтетанкер был задержан в Оманском проливе по подозрению в контрабанде топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SNN.

Согласно заявлению главы судебной власти провинции Хормозган Моджтабы Кахремани, судно перевозило два миллиона литров контрабандного топлива.

В сообщении уточняется, что задержание произошло по обвинению в перевозке крупной партии топлива без соответствующих разрешений. Представители иранских властей не раскрыли дополнительные детали относительно страны флага или экипажа задержанного танкера. Также не уточняется, к какому государству принадлежит судно и где оно планировало разгрузить топливо.

Ранее Иран неоднократно заявлял о задержаниях иностранных судов в Оманском проливе и Персидском заливе по обвинению в контрабанде топлива и других нарушениях морского законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной столкновения двух танкеров в Оманском заливе стала ошибка в навигации, объяснили специалисты. В Оманском заливе у берегов ОАЭ произошло столкновение двух нефтетанкеров. В 2021 году захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану.