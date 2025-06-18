Столкновение двух танкеров в Оманском заливе объяснили ошибкой в навигации

WAM: Танкеры столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ из-за ошибки в навигации

Tекст: Вера Басилая

В Министерстве энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщили, что причиной столкновения двух танкеров у берегов ОАЭ стала ошибка в навигации со стороны одного из судов, передает РИА «Новости».

В результате столкновения между танкерами Adalynn под флагом Антигуа и Барбуда и Fort Eagles под флагом Либерии произошла незначительная утечка нефти и возник пожар в одном из топливных баков. По данным WAM, пожар был потушен соответствующими службами, пострадавших среди членов экипажей нет.

Береговая охрана ОАЭ эвакуировала 24 члена экипажа танкера Adalynn с помощью поисково-спасательных катеров и доставила их в порт Хор-Факкан. Оба судна получили ограниченные повреждения внешних корпусов.

Ранее в Оманском заливе неподалеку от порта Хаур-Факкан произошло столкновение двух крупных нефтяных танкеров, один из которых направлялся в Китай.

Во вторник в Оманском заливе недалеко от Ормузского пролива загорелись три судна. Навигационные сигналы более чем 900 судов в районе Ормузского пролива и Персидского залива оказались нарушены на фоне усиления конфликта между Ираном и Израилем.

