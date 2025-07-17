Польша окончательно отозвала посла из Венгрии после скандала

Польский МИД отозвал посла из Будапешта из-за убежища Романовскому

Tекст: Денис Тельманов

МИД Польши принял решение окончательно отозвать своего посла из Венгрии после предоставления политического убежища экс-замглаве польского Минюста Марчину Романовскому, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил: «15 июля Себастьян Кенчек завершил работу и перестал быть послом [Польши] в Венгрии». Польша теперь будет представлена в Венгрии временным поверенным в делах, отметил Вроньский.

Он также не уточнил, сохранит ли Варшава понижение дипломатических отношений в будущем. В декабре 2024 года глава польского МИД Радослав Сикорский уже отзывал посла для консультаций, после того как Венгрия предоставила убежище обвиняемому в растрате Романовскому.

По словам адвоката Бартоша Левандовского, политическое убежище было предоставлено 19 декабря 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада приняла законопроект о признании депортированными почти полмиллиона украинцев, выселенных с территории Польши после Второй мировой войны.

Киевское руководство пытается таким образом ответить на претензии Варшавы по Волынской резне. У Польши крайне мало инструментов для контрдействий в отношении Киева. Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам, причастным к гибели этнического венгра при насильственном призыве в Закарпатье.