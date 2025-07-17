Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Польша окончательно отозвала посла из Венгрии после скандала
Польский МИД отозвал посла из Будапешта из-за убежища Романовскому
Варшава выразила протест против решения Будапешта предоставить убежище бывшему замглавы польского Минюста, которого польские власти обвиняют в растрате.
МИД Польши принял решение окончательно отозвать своего посла из Венгрии после предоставления политического убежища экс-замглаве польского Минюста Марчину Романовскому, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский заявил: «15 июля Себастьян Кенчек завершил работу и перестал быть послом [Польши] в Венгрии». Польша теперь будет представлена в Венгрии временным поверенным в делах, отметил Вроньский.
Он также не уточнил, сохранит ли Варшава понижение дипломатических отношений в будущем. В декабре 2024 года глава польского МИД Радослав Сикорский уже отзывал посла для консультаций, после того как Венгрия предоставила убежище обвиняемому в растрате Романовскому.
По словам адвоката Бартоша Левандовского, политическое убежище было предоставлено 19 декабря 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада приняла законопроект о признании депортированными почти полмиллиона украинцев, выселенных с территории Польши после Второй мировой войны.
Киевское руководство пытается таким образом ответить на претензии Варшавы по Волынской резне. У Польши крайне мало инструментов для контрдействий в отношении Киева. Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам, причастным к гибели этнического венгра при насильственном призыве в Закарпатье.