Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия не способна эффективно защищать свою инфраструктуру от атак беспилотников, говорится в письме Федерального союза авиационной и космической промышленности Германии (BDLI) правительству страны, передает ТАСС.

BDLI отмечает нехватку собственных технологических решений и подчеркивает необходимость реформировать законодательство для создания подходящих правовых рамок.

Промышленники указывают, что между ответственными ведомствами существует слабое взаимодействие, а бюрократические процедуры затрудняют сотрудничество. Союз приводит в пример неоднократные случаи нелегальных полетов неопознанных дронов возле военного аэродрома в Манхинге, что подтверждает нехватку ресурсов и технических возможностей.

Глава BDLI Мари-Кристине Хан, как сообщает газета Handelsblatt, заявила: «Тот факт, что вражеские разведывательные дроны часто уходят от преследования полицейских средств авиабезопасности, никак не отвечает нашему пониманию [Германии как] правового государства, способного к самообороне».

В BDLI также отмечают, что в США уже ведутся разработки беспилотников, способных работать совместно с пилотируемыми истребителями. По мнению союза, Германия должна закупить аналогичные системы для повышения боеготовности, а также наладить собственные исследования и производство части оборудования внутри страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже начала получать ракеты для систем Patriot с территории Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок комплексов Patriot на Украину. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения для украинской армии.