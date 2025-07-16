Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Полицейские изъяли рекордную партию конопли в Кузбассе
Правоохранители в Кемеровской области обнаружили оборудованную оранжерею в бывшей школе-интернате, двое мужчин выращивали свыше 1800 кустов наркосодержащих растений, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе обысков сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли свыше 1800 кустов запрещенных растений и более 32 кг уже расфасованной марихуаны, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что это была самая крупная партия культивированной конопли в регионе.
Один из задержанных приобрел здание бывшей школы-интерната в поселке Ленинградском Кемеровского муниципального округа. Он оборудовал там теплицы с системой обогрева, полива и вентиляции.
К преступной деятельности он привлек гражданина одной из среднеазиатских республик, который находился в России незаконно. В дальнейшем оба мужчины занимались выращиванием и подготовкой наркотиков к сбыту на территории Сибирского федерального округа.
Установлена личность подозреваемых, они задержаны, возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу.
Изъятые растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о дополнительной квалификации преступления.
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