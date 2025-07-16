Полицейские изъяли рекордную партию конопли в Кузбассе

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе обысков сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков нашли свыше 1800 кустов запрещенных растений и более 32 кг уже расфасованной марихуаны, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что это была самая крупная партия культивированной конопли в регионе.

Один из задержанных приобрел здание бывшей школы-интерната в поселке Ленинградском Кемеровского муниципального округа. Он оборудовал там теплицы с системой обогрева, полива и вентиляции.

К преступной деятельности он привлек гражданина одной из среднеазиатских республик, который находился в России незаконно. В дальнейшем оба мужчины занимались выращиванием и подготовкой наркотиков к сбыту на территории Сибирского федерального округа.

Установлена личность подозреваемых, они задержаны, возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу.

Изъятые растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о дополнительной квалификации преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Москве выявила сбыт лекарств, не соответствующих стандартам качества. Препараты продавали под видом средств для лечения диабета, снижения веса, онкологических и других заболеваний.