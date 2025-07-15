Минэнерго заявило об изменении подхода к запрету майнинга

Tекст: Алексей Дегтярев

Ведомство не видит необходимости во введении тотальных запретов на майнинг в регионах, предпочтителен более тонкий подход к регулированию, сказал Грабчак, передает РИА «Новости».

Важно закрепить на законодательном уровне механизм перераспределения высвобождающейся после майнеров мощности для нуждающихся отраслей. Также замминистра отметил, что майнинг обеспечивает прогнозируемую и ровную электрическую нагрузку, выгодную для энергетиков, кроме пиковых периодов, которые составляют только 20% времени работы энергосистемы.

По словам Грабчака, крупные дата-центры могли бы подключаться по четвертой категории надежности и ограничивать деятельность в периоды пиковых нагрузок.

Глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий добавил, что запрет на майнинг зимой в Иркутской области позволил перераспределить 320 МВт в энергосистеме, что помогло пройти осенне-зимний период без сбоев. Он оценил потенциальное высвобождение мощности в регионе в 600 МВт, что позволяет избежать строительства дорогих новых генерирующих объектов.

Согласно действующему закону, правительство может ограничивать майнинг на основании предложений энергетической комиссии при участии Минэнерго и губернаторов. С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года полный запрет действует в 10 регионах, а частичные ограничения введены в Бурятии и Забайкальском крае. В Иркутской области сезонный запрет заменили на круглогодичный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго направило в регионы с высокой активностью майнеров специальный реестр оборудования, чтобы точно идентифицировать потребителей электроэнергии ради майнинга. Реестр создали несколько министерств.