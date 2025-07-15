Российские фильмы завоевали четыре награды на фестивале в Макао

Российские фильмы завоевали четыре приза на детском кинофестивале в Макао

Tекст: Мария Иванова

Российское кино было удостоено четырех наград на Международном фестивале фильмов для детей в Макао, сообщает ТАСС. В конкурсной программе участвовали два художественных фильма и две анимационные работы из России.

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя получил приз за лучшую режиссуру детского фильма, а «Запасной игрок» Петра Забелина был отмечен в номинации «Выдающийся фильм».

Среди анимационных лент лучшим анимационным художественным короткометражным фильмом признаны «Пингвины» Анастасии Соколовой, а награду за лучшую режиссуру анимационного короткометражного фильма присудили мультфильму «Голубые штаны» Алексея Караева.

Представитель оргкомитета Чжан Фэнна отметила, что фестиваль проводится второй год и быстро набирает популярность – в нынешней программе приняли участие более 400 фильмов из более чем 30 стран. По ее словам, «китайские зрители хотят видеть прекрасные российские фильмы» и выразила надежду на участие России в следующем фестивале в 2026 году.

Замгенконсула России в Гонконге Алексей Мосин, получивший награды от имени авторов, подчеркнул важность подобных мероприятий для укрепления культурных связей между Россией и Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять российских фильмов включили в конкурсную программу кинофестиваля в Китае.

Ранее российский фильм «Тени Москвы» ранее показали на Каннском кинофестивале.