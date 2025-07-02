Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.10 комментариев
Пять российских фильмов включили в конкурсную программу фестиваля в Китае
Российские картины примут участие в кинофестивале ШОС в китайском Чунцине, где их покажут в конкурсной и внеконкурсной программах.
Фильмы «В списках не значился» Сергея Коротаева и «Воздух» Алексея Германа-младшего включены в конкурсную программу, передает ТАСС.
Директор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров заявил: «Рад, что проект "В списках не значился" станет частью конкурсной программы кинофестиваля стран ШОС в Чунцине. Это отличная возможность укрепить культурное партнерство и продолжить диалог между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества». Он также подчеркнул, что показ фильмов о человеческом подвиге в Китае символизирует общие ценности стран ШОС.
В Чунцин отправятся режиссеры Сергей Коротаев, Евгений Григорьев, Александра Сарана, а также продюсеры и актеры. Продюсер Вадим Быркин войдет в состав жюри. В рамках фестиваля состоится кинорынок, где Роскино представит более 100 российских проектов.
В конкурсной программе участвуют драма о подвиге лейтенанта в Брестской крепости «В списках не значился» и фильм о девушках-летчицах Великой Отечественной войны «Воздух». Во внеконкурсной секции будут показаны драмеди «Втроем», комедия «Сломя голову» и триллер «Подельники» с Юрой Борисовым. Кинофестиваль пройдет с 3 по 7 июля, включает форумы, выставки и вручение наград в 10 номинациях.
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