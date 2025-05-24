Фильм «Простая случайность» получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля

Tекст: Вера Басилая

Драма «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи получила золотую пальмовую ветвь – главную награду 78-го Каннского кинофестиваля, передает ТАСС.

Торжественная церемония прошла на Лазурном берегу Франции и транслировалась на телеканале France 2. «Что касается золотой пальмовой ветви, наш выбор пал на »Простую случайность« Джафара Панахи», – объявило жюри под председательством Жюльет Бинош.

Для Панахи это не первая награда Канн: в 1995 году он получил «Золотую камеру» за лучший дебют с картиной «Белый шар», в 2018-м – приз за лучший сценарий с фильмом «Три лица», а в 2022 году был удостоен специальной премии жюри за драму «Без медведей».

Гран-при фестиваля присужден комедийной драме норвежца Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Приз жюри разделили два фильма – «Сират» Оливера Лаше и «Звук падения» Маши Шилински.

Приз за лучшую мужскую роль получил Вагнер Мура за работу в ленте «Тайный агент», а лучшей актрисой стала Надя Меллити за роль в фильме «Младшая Дерньер». Лучшим режиссером признан Клебер Мендонса Фильо, а награда за лучший сценарий досталась братьям Дарденнам за «Молодые матери».

В категории короткометражного кино победила лента Тауфика Бархома «Я рад, что ты уже мертв», а «Золотую камеру» за дебют получил Хасан Хади за «Президентский торт». Специальный приз жюри достался фильму «Воскрешение» китайского режиссера Би Гана.