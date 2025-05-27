Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
В Крыму завершился второй кинофестиваль «Мост»
Кинофестиваль «Мост» в Крыму собрал более 3,5 тыс. зрителей и 200 кинодеятелей
На кинофестивале «Мост» в Крыму, посвященном 80-летию Великой Победы, срошли показы художественных и документальных фильмов о героях, внесших вклад в развитие страны и сохранение исторической памяти.
С 23 по 25 мая в Крыму прошел кинофестиваль «Мост», который объединил показы художественных и документальных фильмов, отражающих смену фокуса российского зрителя на реальные истории о настоящих героях, сообщается в Telegram-канале «Таврида Арт».
В год Защитника Отечества и в честь 80-летия Великой Победы главными темами фестиваля стали героизм, преемственность поколений и сохранение исторической памяти.
В основной программе фестиваля были представлены фильмы о людях, посвятивших себя защите Родины, развитию ракетно-космической и атомной промышленности, а также культуре и искусству. Организаторы считают, что такие честные истории формируют поколение победителей и лидеров, а визуальный язык кино помогает зрителям понять эпоху и события, изменившие страну.
Кинофестиваль «Мост» во второй раз стал масштабной площадкой для обмена опытом молодых и опытных кинематографистов. В этом году на конкурс «Мост.Горизонты» поступило более 300 заявок, из которых жюри отобрало 45 фильмов из 23 регионов России. За три дня состоялось 90 показов, а более 3,5 тыс. зрителей приехали познакомиться с новыми работами и принять участие в культурной программе.
Важной частью фестиваля стали публичные дискуссии, мастер-классы и лекции. Центральной секцией стала конкурсная программа «Мост.Горизонты», где молодые режиссеры, студенты колледжей и творческих вузов презентовали свои фильмы и получили обратную связь от профессионального сообщества.
Особое внимание было уделено тематическому блоку «Кино о героях». Специальный приз фестиваля получил фильм «Врачеватель земли» Дары Найденовой, посвященный Владимиру Панасину – легенде сельскохозяйственной науки. Организаторы отмечают, что такие ленты вдохновляют зрителей и кинематографистов на ежедневные подвиги и самоотверженность.