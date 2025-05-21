Российский фильм «Тени Москвы» показали на Каннском кинофестивале

Tекст: Дарья Григоренко

Показ фильма прошел в рамках Producers Network кинорынка Marche du Film Каннского фестиваля. Режиссер Валерий Переверзев отметил, что картина была смонтирована в последний день перед фестивалем и оперативно отправлена в деловую программу. По его словам, уже состоялись два показа: один в кинотеатре во дворце фестивалей для экспертного сообщества, а второй прошел онлайн, передает ТАСС.

Режиссер рассказал, что в будущем планируется прокат фильма в российских кинотеатрах, однако точная дата пока не определена. Он подчеркнул, что фильм снимался с любовью к России и Москве, и его главная идея – история художника, который снимает кино, осознавая невозможность его коммерческого успеха.

В картине снялись Елена Коренева, Джулия Джу, Александр Ревва, Екатерина Вяткина, Сергей Баяндин и другие артисты. Фильм переведен на французский и английский языки.

Сюжет рассказывает о художнике, создающем экспериментальное кино вопреки стандартам индустрии. Героиня фильма – молодая женщина, которая с ружьем бродит по Москве в поисках НЛО, а необычная манера повествования вызывает отторжение у современного общества. Автор фильма размышляет, возможно ли снимать авангардное кино для массового рынка, не нуждающегося в подобном продукте.

Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал присуждение «Оскара» фильму «Анора», назвав его качество показателем уровня премии, несмотря на его успех на Каннском кинофестивале.